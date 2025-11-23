La Chine souhaite renforcer la confiance politique mutuelle avec l'Afrique du Sud

Le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré la veille du sommet du G20, que son pays était prêt à travailler avec l'Afrique du Sud pour renforcer la confiance politique mutuelle et se soutenir fermement sur les questions concernant leurs intérêts fondamentaux respectifs.

Li a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa vendredi.

Le chef du gouvernement chinois a transmis à Ramaphosa les salutations cordiales du président Xi Jinping, soulignant que depuis des décennies, la Chine et l'Afrique du Sud se considèrent comme des frères proches, avec une amitié qui n'a cessé de se renforcer.

"Sous la direction stratégique des deux chefs d'État, la Chine et l'Afrique du Sud travaillent ensemble pour faire progresser un partenariat stratégique global dans la nouvelle ère, dans le but de bénéficier aux peuples des deux pays", a-t-il déclaré.

Li a déclaré que la Chine était prête à continuer de travailler avec l'Afrique du Sud pour faire progresser leur amitié traditionnelle, élargir la coopération dans divers domaines, afin de mieux promouvoir le développement commun des deux pays, ainsi que l'unité et la coopération entre la Chine et l'Afrique dans son ensemble.