Nigeria : la Chine s'oppose à l'ingérence américaine

Nigéria
La Chine a pris position aux côtés du Nigéria où le président américain a récemment évoqué une possible action militaire, en raison d'une supposée persécution des chrétiens dans ce pays d'Afrique de l'ouest. Mardi la diplomatie chinoise a été très claire, en conférence de presse.
"En tant que partenaire stratégique global, la Chine soutient fermement le gouvernement nigérian dans sa volonté de conduire son peuple à suivre une voie de développement adaptée à ses conditions nationales. La Chine s'oppose à tout pays qui s'ingère dans les affaires intérieures d'autres pays sous prétexte de religion ou de droits de l'homme, et s'oppose au recours fréquent aux sanctions et aux menaces militaires", a déclaré, Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Le président Trump a récemment déclaré que le christianisme était confronté à « une menace existentielle » au Nigeria de la part de groupes djihadistes tels que l'État islamique en Afrique de l'Ouest et Boko Haram.
Cependant, Amnesty International estime que les attaques dans le nord-est du pays ne sont pas motivées par des raisons religieuses et les musulmans sont également pris pour cible.
Selon les statistiques du gouvernement américain, environ 46 % de la population nigériane est chrétienne.
