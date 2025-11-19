Soudan : Donald Trump veut “s’impliquer” pour un retour de la paix

Il dit vouloir répondre à la requête de son invité, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. Le président américain Donald Trump annonce vouloir agir pour mettre fin à la guerre civile au Soudan.

Dans son allocution au Forum d'investissement américano-saoudien, il a d’abord mis en avant ces succès. Après la signature d’une feuille de route pour un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, et la présentation d’un plan de paix pour Gaza, le Soudan pourrait être le prochain pays où le chef d'État américain tentera d'instaurer un processus de paix.

"J'ai résolu huit guerres. Et je vais vous dire, Sa Majesté aimerait que je fasse quelque chose de très efficace concernant le Soudan. Je n'avais aucune intention de m'impliquer dans cette affaire. Je pensais que c'était quelque chose de fou et d'incontrôlable. Mais je vois à quel point c'est important pour vous et pour beaucoup de vos amis dans cette salle. Le Soudan. Nous allons commencer à travailler sur le Soudan", a-t-il affirmé.

Cette annonce a été faite dans le cadre de la visite du prince héritier aux États-Unis. Mohammed ben Salmane achève ce mercredi deux jours de visite à Washington. Il a été accueilli en grande pompe par Donald Trump alors qu’il n’avait pas pu mettre les pieds sur le sol américain depuis 2018, suite à l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

Selon l’ONU, la situation au Soudan constitue la plus grande crise de déplacement au monde, avec un total de 10 millions de déplacés à l'intérieur et à l’extérieur du pays depuis le début de la guerre civile en avril 2023.