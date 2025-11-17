Soudan : la CPI demande la condamnation à perpertuité d'un chef Janjawid

Les procureurs de la Cour pénale internationale ont demandé lundi une peine de prison à vie pour un chef de la milice des Janjawids.

Reconnu coupable d'avoir joué un rôle majeur dans une campagne d'atrocités commises dans la région soudanaise du Darfour il y a plus de 20 ans, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman également connu sous le nom d'Ali Kushayb a notamment ordonné des exécutions massives et frappé deux prisonniers à mort avec une hache.

Le mois dernier, il a été reconnu coupable de 27 chefs d'accusation, dont des meurtres et des viols en masse, pour avoir dirigé les milices Janjaweed qui ont mené une campagne de tuerie et de destruction en 2003-2004**.**

C'était la première fois que le tribunal condamnait un suspect pour des crimes commis au Darfour. "Il a commis ces crimes en toute connaissance de cause, délibérément et, comme le montrent les preuves, avec enthousiasme et vigueur", a déclaré M. Nicholls.

Lors de l'ouverture de son procès en avril 2022, Abd-Al-Rahman a plaidé innocent pour les accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et a fait valoir qu'il n'était pas la personne connue sous le nom d'Ali Kushayb.

Les juges ont rejeté cette défense, affirmant qu'il s'était même identifié par son nom et son surnom dans une vidéo lorsqu'il s'est rendu**.**

La défense prendra la parole plus tard dans la semaine et a demandé une peine de sept ans, ce qui permettrait à l'homme de 76 ans d'être libéré dans les 18 prochains mois, compte tenu du temps passé en prison.Abd-Al-Rahman s'est rendu aux autorités de la République centrafricaine, près de la frontière avec le Soudan, en 2020.

Les rebelles de la communauté ethnique d'Afrique centrale et subsaharienne du Darfour ont lancé une insurrection en 2003, se plaignant de l'oppression exercée par le gouvernement de la capitale, Khartoum, dominé par les Arabes.

Le gouvernement du président de l'époque, Omar al-Bashir, a répondu par une campagne de terre brûlée de bombardements aériens et de raids par les Janjawids, qui attaquaient souvent à l'aube, balayant les villages à cheval ou à dos de chameau. Au fil des ans, jusqu'à 300 000 personnes ont été tuées et 2,7 millions ont été chassées de leurs foyers au Darfour.

M. Al-Bashir a été accusé par la CPI de crimes, notamment de génocide, mais il n'a pas été remis à la justice de La Haye, bien qu'il ait été chassé du pouvoir et placé en détention.