Nigeria : une attaque terroriste contre une église fait au moins 2 morts

Une attaque perpétrée ce mercredi contre une église à Maiduguri dans le centre du Nigeria a fait au moins deux morts et plusieurs disparus.

Une énième attaque qui accentue la pression sur les épaules du gouvernement d'Abuja. Les parlementaires américains doivent décider jeudi si le Nigeria doit intégrer la liste des pays particulièrement préoccupants en termes de liberté religieuse. Une mesure qui pourrait s'accompagner de sanctions.

Pendant qu'Abuja tente l'approche diplomatique avec Washington et réfute ces allégations, les terroristes intensifient leurs oppressions. Un général de brigade a été tué dans le Nord-est de sources officielles. Par ailleurs, cela fait trois jours que la vingtaine de lycéennes musulmanes enlevées dans l'état de Kebbi dans le nord-ouest du pays est introuvable, le président Bola Tinubu promet une réponse militaire à la hauteur des attentes.

Rappelons que le directeur-adjoint de l'établissement scolaire, Hassan Makuku a été tué lors du rapt survenu dimanche. Il s'agit du deuxième enlèvement de masse survenu à Kebbi en quatre ans