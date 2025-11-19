ACLED : chrétiens et musulmans autant "ciblés par les terroristes" au Nigéria

Les chrétiens nigérians sont-ils beaucoup plus persécutés que les musulmans en raison de leur foi ?

Cette position, adoptée par la maison blanche et soutenue par des pays européens cristallise l'opinion dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le 1er novembre dernier, le président américain a accusé le gouvernement nigérian de permettre le massacre des chrétiens par Boko Haram et l'Iswap. Pourtant, les attaques de ces groupes terroristes se produisent couramment dans le nord majoritairement musulman. Mais qui se cache derrière les violences, s'agit-il toujours des musulmans, pour l'imam Idris Ishaq, les responsables sont originaires des endroits où ils commettent leur forfait : "Il y a des musulmans et des non-musulmans impliqués dans les violences parce que, comme dit l'adage "une guerre ne peut pas consumer une ville sans l'aide d'un initié". Certains des auteurs sont musulmans et d'autres ne le sont pas. C'est cela la vérité".

Cependant, dans les milieux chrétiens du nord-ouest et du centre la thèse trumpiste selon laquelle 100 000 chrétiens ont été tués au Nigeria depuis 2011 en raison de leur appartenance religieuse trouve un écho favorable. Le président de l'Association chrétienne dans les 19 états du nord du pays, le Révérend John Hayab soutient que les paroles islamiques prononcées lors des attaques contre les édifices religieux sont une preuve de l'oppression que subissent les chrétiens : si la violence nous atteint au nom de l'islam et que nous l'appelons par ce nom que nous connaissons et que les gens nous blâment, alors je ne sais pas ce qu'ils veulent que nous fassions. Si la terreur était venue à nous au nom d'autre chose, nous l'appellerions par ce nom. Mais elle a toujours été utilisée au nom de l'islam. Et dans la plupart de nos villages où ils opèrent ou où ils vont tuer des gens, ils viennent avec l'Islam, Allah Akbar, Allah Akbar et font leurs ravages révèle-t-il. Ils ne sont pas venus en louant le Seigneur. Ils ne sont pas venus au nom de Jésus dans leurs ravages".

Des chrétiens et des musulmans visés par les attaques terroristes

Selon Acled, une organisation de collecte et d'analyse de données sur les conflits, près de deux milles attaques ont été enregistrées au Nigeria cette année et seulement une cinquantaine a ciblé les chrétiens en raison de leur foi. Dans l'ensemble du Nord, la plupart des victimes de la violence sont des musulmans. En 2024, le scénario était totalement différent : chaque année, il y a des variations. Si nous regardons le nombre de morts en 2025, jusqu'à présent, il y a eu plus de musulmans tués dans ce genre d'attaques ciblées sur la religion. Mais en 2024, c'est l'inverse qui s'est produit : il y a eu plus de chrétiens tués. Ces tendances varient donc d'une année à l'autre. Si l'on considère les cinq dernières années environ, on constate que les musulmans et les chrétiens sont pris pour cible dans des proportions similaires" Ladd Serwat, Analyste principal pour l'Afrique, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

Le Nigeria avec ses 235 millions d'habitants, a la particularité de compter presque autant de chrétiens que de musulmans. Les rapports de l'ACLED précisent que dans les régions du nord-ouest et du centre, les conflits entre chrétiens et musulmans se jouent également sur le contrôle des ressources agricoles. De plus, ils ajoutent que 52 915 civils ont été tués au Nigéria dans le cadre de violences politiques ciblées depuis 2009, avec des victimes chrétiennes et musulmanes.