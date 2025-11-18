La RDC prolonge l'interdiction du commerce des minerais de sites artisanaux

La République démocratique du Congo a prolongé de six mois l'interdiction du commerce des minerais provenant de dizaines de sites miniers artisanaux dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, touchées par le conflit, a déclaré le ministère des Mines.

Cette prolongation accentue la pression sur les chaînes d'approvisionnement mondiales en étain, tantale et tungstène, des matières premières essentielles pour les industries électronique, automobile et aérospatiale.

L'interdiction, introduite en février, est maintenue en raison de preuves indiquant que l'approvisionnement illégal provenant des mines finance des groupes armés dans l'est du pays, selon un arrêté daté du 3 novembre et signé par le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba.

L'ordre, publié dimanche par le ministère sur les réseaux sociaux, s'applique à 38 sites produisant du coltan, de la cassitérite et de la wolframite - des composants utilisés dans la fabrication de l'étain, du tantale et du tungstène - dans les territoires de Masisi, au Nord-Kivu, et de Kalehe, au Sud-Kivu.

Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et d'autres groupes armés ont conquis une partie importante du territoire riche en minerais de l'est du Congo.

Une offensive menée par le M23 cette année a fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de personnes.

Selon des experts de l'ONU et des groupes de défense des droits humains, les richesses minérales sont depuis longtemps considérées comme un facteur alimentant la violence dans l'est du pays, les combattants utilisant les sites de coltan, de cassitérite et d'or pour financer leurs opérations.

Un rapport de l'ONU publié en décembre 2024 indiquait que les revenus provenant du trafic de minerais finançaient des opérations militaires, soutenaient une économie de guerre et prolongeaient la violence.