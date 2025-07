RDC : accords de paix ou ruée vers les minerais ? [Business Africa]

Cette semaine dans Business Africa : en Sierra Leone, un jeune inventeur transforme l’eau salée en électricité ; en RDC, deux accords de paix ravivent les tensions autour des ressources ; au Zimbabwe, une entrepreneure mise sur les super-aliments pour promouvoir le bien-être.

RDC : paix sous influence, ressources sous pression

Deux accords internationaux ont été signés en moins d’un mois dans l’espoir de ramener la paix dans l’est de la République démocratique du Congo. L’un à Washington sous médiation américaine, l’autre à Doha avec le soutien du Qatar. Si l’objectif affiché est le retour à la stabilité, l’écrivain et expert en finance Junior Mbuyi met en garde contre les motivations sous-jacentes. Ces accords montrent que l’Afrique centrale n’est pas maîtresse de ses propres processus de paix, estime-t-il, soulignant le rôle dominant des puissances étrangères.

Un autre point de divergence saute aux yeux. Le traité de Doha mentionne explicitement le groupe rebelle M23, tandis que celui de Washington évite ce sujet sensible. Pour Junior Mbuyi, cela révèle deux approches diplomatiques distinctes. L’approche américaine est plus formelle et économique, tandis que celle du Qatar cherche à impliquer tous les acteurs sans heurter les sensibilités locales, explique-t-il.

En toile de fond, les ressources stratégiques de la RDC, notamment le cobalt et le lithium, attisent les convoitises. Et les tensions ne se limitent pas au champ diplomatique : dans la province du Tanganyika, le litige entre l'État congolais et la société australienne AVZ Minerals autour du gigantesque projet de lithium de Manono témoigne de la complexité de l’environnement minier. Le gouvernement a suspendu la licence d’exploitation de l’entreprise, déclenchant une procédure d’arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, à Washington. Toutefois, le 18 juillet, Kinshasa a signé un protocole d’accord avec la société américaine KoBold Metals pour développer une partie de Manono.

Ce partenariat place KoBold comme acteur clé dans la relance du projet Roche Dure, gelé depuis plusieurs mois. Pourtant, la société australienne AVZ Minerals, qui détient une participation majoritaire dans le projet, affirme que cet accord viole une décision juridique internationale provisoire, datant de janvier. Celle-ci exigeait que Kinshasa reconnaisse sa filiale Dathcom comme titulaire légitime du permis minier contestée et à protéger ses droits pendant la procédure.

Ce type de contentieux illustre le besoin pressant de clarté et de souveraineté dans la gouvernance des ressources naturelles. Junior Mbuyi insiste : « La RDC doit repenser ses contrats miniers et reconstruire un cadre juridique solide pour que les ressources profitent d’abord à la population. »

Face à cette pression, Junior Mbuyi appelle à une réaction forte. La RDC doit renégocier ses contrats miniers, réformer son code et instaurer des partenariats gagnant-gagnant. La paix ne doit pas servir de paravent à l’exploitation étrangère, prévient-il. Selon lui, seules des réformes profondes permettront aux retombées économiques de profiter réellement à la population congolaise.

Sierra Leone : l’ingéniosité locale au service de l’inclusion énergétique

Et si un simple mélange de sel et d’eau pouvait illuminer des foyers ? C’est le pari réussi d’Oswald Dundas, un jeune innovateur sierra-léonais.

Face à un taux d’accès à l’électricité inférieur à 35 %, il a conçu une lampe écologique alimentée par eau salée. Une technologie durable, pensée pour les communautés rurales isolées, sans batteries ni panneaux solaires.

Le jeune innovateur sierra-léonais Oswald Dunda assemblant sa lampe dans son atelier. 2025

Son invention, finaliste d’un concours international, redonne espoir à des milliers de foyers plongés dans l’obscurité. Un reportage d'Eric Kawa.

Zimbabwe : redéfinir le bien-être avec des recettes 100 % locales

Au Zimbabwe, une jeune entrepreneure remet au goût du jour les trésors nutritionnels locaux. Baobab, moringa, marula… Ces super-aliments sont au cœur de ses smoothies 100 % naturels.

Dans un pays où les produits transformés gagnent du terrain, son entreprise veut proposer une alternative saine, ancrée dans les traditions. Plus qu’une tendance bien-être, c’est une révolution douce qui valorise les savoir-faire locaux tout en stimulant l’économie circulaire. Un reportage de Keith Baptist.