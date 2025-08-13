RDC : les USA sanctionnent un groupe armé pour trafic de minerais

Les États-Unis ont sanctionné, mardi, la Coalition des Patriotes Résistants Congolais-Forces de Frappe (PARECO-FF), une milice alliée à l’armée congolaise, ainsi qu’une société minière congolaise et deux exportateurs basés à Hong Kong, East Rise Corporation Limited et Star Dragon Corporation Limited.

Selon le département du Trésor américain, ces acteurs ont été impliqués dans des violences armées et la vente de minerais stratégiques issus de zones sous contrôle de la PARECO-FF, notamment la région de Rubaya, qui produit 15 % du coltan mondial, essentiel pour l’électronique, l’aérospatiale et le secteur médical.

Les sanctions interdisent tout commerce avec des entités américaines et visent à rendre le commerce illégal si risqué et coûteux qu’il favorise le recours aux voies légales. L’administration Trump espère ainsi encourager les investissements occidentaux dans une région riche en tantale, or, cobalt, cuivre et lithium.

Le choix de sanctionner la PARECO-FF, et non le M23, déjà visé par des sanctions américaines et onusiennes, pourrait être dicté par la volonté de ne pas compromettre les négociations de paix en cours au Qatar entre le gouvernement congolais et le groupe rebelle. Washington organise parallèlement des discussions entre le Congo et le Rwanda, accusé de soutenir le M23, ce que Kigali dément.

Un haut responsable américain a précisé que ces sanctions visent à cibler les “perturbateurs” du commerce minier et à montrer que seul un Congo oriental stable et pacifié pourra attirer les capitaux indispensables à son développement.

Le message est clair : la paix et la stabilité dans l’Est congolais ne sont pas seulement une nécessité humanitaire, mais également un facteur clé pour libérer le potentiel économique de la région.