L'Eglise anglicane africaine au défi de la question LGBT

Après des décennies de vives controverses sur la sexualité et la théologie au sein de la Communion anglicane, certains dirigeants d'une coalition conservatrice estiment qu'il est temps de rompre définitivement avec ce qui a longtemps été l'une des plus grandes familles d'Églises protestantes au monde.

Cela achèverait un schisme anglican qui s'est lentement développé, s'il se produit. Mais il reste à voir combien de provinces ecclésiastiques suivront cette rupture. Certaines des Églises les plus importantes et les plus dynamiques de la Communion en Afrique appartiennent au groupe conservateur qui a annoncé la rupture, connu sous le nom de Global Anglican Future Conference, ou Gafcon. Mais plusieurs Églises membres sont restées silencieuses sur ce projet, plusieurs semaines après son annonce.

L'annonce du Gafcon est intervenue peu après la nomination, en octobre, de l'évêque Sarah Mullally comme première femme archevêque de Canterbury, chef spirituel symbolique de la Communion anglicane. Beaucoup en Angleterre et dans d'autres pays occidentaux ont salué cette nomination comme une rupture historique avec le plafond de verre.

Mais les dirigeants du Gafcon ont critiqué cette nomination, tout comme certains autres évêques. Certains ont déclaré que seuls les hommes devraient être évêques, mais leur principale critique portait sur son soutien à certaines politiques inclusives envers les LGBTQ+, la principale ligne de fracture au sein de la communion.

Unions du même sexe

Quelques jours après la nomination de Mullally, le Gafcon a publié une autre déclaration. Il rejetait complètement la Communion anglicane telle qu'elle a été structurée historiquement. Cette structure comprenait un ensemble d'organes directeurs et consultatifs et la reconnaissance de l'archevêque de Canterbury comme un "premier parmi ses pairs" symbolique parmi les dirigeants des Églises nationales autonomes, connues sous le nom de provinces. Les provinces étant autonomes, l'autorité de l'archevêque est très limitée.

"L'avenir est arrivé", a déclaré le président du Gafcon, l'archevêque Laurent Mbanda du Rwanda, dans sa déclaration d'octobre. "Nous déclarons que la Communion anglicane sera réorganisée". Sa déclaration dénonçait les Églises qui, selon lui, avaient violé une déclaration de 1998 des évêques de la Communion, s'opposant aux unions entre personnes du même sexe et décrivant "la pratique homosexuelle comme incompatible avec les Écritures".

Le Gafcon a proclamé ce qu'il appelle une "Communion anglicane mondiale" restructurée. Elle serait supervisée par un nouveau conseil composé des principaux évêques nationaux, ou primats. La personne élue à la présidence serait "le premier parmi ses pairs".

Incertitude quant à l'ampleur de la scission

La question reste posée : combien de membres du Gafcon adhèrent réellement à ce projet, et combien souhaitent rester dans la Communion anglicane existante en tant qu'opposition loyale ?

Les primats des deux plus grandes provinces nationales d'Afrique, le Nigeria et l'Ouganda, se sont joints à leur homologue rwandais pour approuver cette mesure, selon l'évêque Paul Donison, secrétaire général du Gafcon. Il en va de même pour des Églises plus petites, du Myanmar aux Amériques.

L'archevêque nigérian Henry Ndukuba a confirmé que son Église approuvait le projet du Gafcon. Il a qualifié la position de Mullally sur les questions liées à l'homosexualité de "dévastatrice".

"Cette élection confirme une fois de plus que le monde anglican mondial ne peut plus accepter le leadership de l'Église d'Angleterre et celui de l'archevêque de Canterbury", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Mgr Donison avance que la déclaration du Gafcon avait été rédigée lors d'une réunion en Australie, à laquelle plusieurs dirigeants d'Églises ont participé via Zoom, mais à laquelle plusieurs autres n'ont pas pris part. La déclaration du Gafcon indique que ses évêques "discuteront et célébreront" la restructuration lors de leur prochaine grande réunion, prévue en mars au Nigeria.

Parmi les signataires de la déclaration du Gafcon figure l'Église anglicane conservatrice d'Amérique du Nord, formée à la suite d'une scission avec les Églises américaines et canadiennes plus libérales.

La décision du Gafcon "marquera un moment décisif dans la vie de la famille anglicane", a déclaré l'archevêque Stephen Wood de l'ACNA dans un communiqué publié peu avant qu'il ne prenne un congé pour faire face à des allégations d'inconduite sexuelle et autre, qu'il nie.

Le primat anglican du Congo s'est engagé à maintenir les liens anglicans. Dans un communiqué, l'archevêque Georges Titre Ande a dénoncé les tendances libérales dans certaines Églises, mais a ajouté : "L'Église anglicane du Congo n'a pas l'intention de quitter la Communion anglicane, mais plutôt de continuer à œuvrer [...] pour réformer, guérir et revitaliser la Communion anglicane sans la quitter."

Les tensions s'aggravent depuis de nombreuses années

La communion est composée d'Églises issues de l'Église d'Angleterre. L'anglicanisme, avec son mélange unique de théologie protestante et de rituels et sacrements de type catholique, s'est répandu dans le monde entier grâce à l'activité coloniale et missionnaire. Il est particulièrement dynamique en Afrique. La communion, basée à Londres, estime compter environ 85 millions de membres dans 165 pays.

Les tensions latentes au sein de l'anglicanisme ont explosé après 2003, lorsque l'Église épiscopale américaine a ordonné son premier évêque ouvertement gay, suivi de plusieurs autres. Les conservateurs ont formé le Gafcon et d'autres structures. De grandes provinces telles que l'Ouganda et le Nigeria ont largement cessé de participer aux structures anglicanes traditionnelles.

La Communion anglicane elle-même envisage une nouvelle structure qui réduirait l'importance de Canterbury et répartirait plus largement les rôles de direction.

Ces propositions "ne résoudront pas toutes les divergences au sein de la Communion anglicane, mais elles visent à fournir une structure dans laquelle des personnes aux convictions profondément différentes peuvent rester en bonne conscience au sein de cette Communion", a déclaré l'évêque Graham Tomlin, président du comité qui a rédigé les propositions. Le plan sera présenté devant un conseil consultatif l'année prochaine.

L'évêque président Sean Rowe, de l'Église épiscopale, souligne que la dernière déclaration du Gafcon était "plus ou moins la même chose" de la part d'un sous-groupe qui s'est largement détaché de la Communion anglicane. "Il y a ici un programme assez clair, qui, à mon avis, n'a pas grand-chose à voir avec l'Église", a-t-il déclaré. "Je suis vraiment intéressé par le fait d'être en relation avec des personnes qui veulent poursuivre nos relations au sein de la communion."

Mécontentement à l'égard d'une femme à la tête de l'Église

Même si la communion reste intacte, sa nomination a mis en évidence ses profondes divisions.

Mullally a réaffirmé la définition actuelle du mariage religieux de l'Église d'Angleterre comme étant l'union entre un homme et une femme, mais elle a soutenu un projet visant à bénir les couples de même sexe et a reconnu "le tort que nous avons causé" en tant qu'Église aux personnes LGBTQ+.

L'homosexualité reste taboue dans de nombreux pays africains, où elle est parfois criminalisée en vertu de lois datant de l'époque coloniale ou de législations plus récentes. L'Ouganda a promulgué en 2023 une loi prévoyant la peine de mort pour certaines infractions liées à l'homosexualité.

Stephen Kaziimba, archevêque de l'Ouganda, a déploré "le soutien et la défense par M. Mullally de positions non bibliques sur la sexualité". Sa nomination a élargi "la déchirure dans le tissu de la Communion anglicane", a ajouté Mgr Kaziimba dans une lettre adressée aux anglicans.

L'évêque Lukas Katenda, chef de l'Église évangélique réformée anglicane de Namibie, une faction conservatrice alignée sur le Gafcon et indépendante de l'Église d'Angleterre, a qualifié la nomination de Mme Mullally de "plaisanterie".

"Elle n'est pas une personne à prendre pour modèle en matière d'évangélisation, de mission, de proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ, de conversion des âmes ou d'appel à la repentance", a déclaré M. Katenda au journal The Namibian.

Lorsque le diocèse anglican d'Upper Shire au Malawi a partagé sur sa page Facebook la déclaration du Gafcon critiquant la nomination de Mullally, celle-ci a suscité des commentaires approbateurs de la part de ses followers qui ont répondu "Amen". Cependant, le diocèse a également republié une déclaration du secrétaire général de la Communion anglicane, l'exhortant à rester uni.

À Accra, au Ghana, Patrick Okaijah-Bortier, curé de la paroisse anglicane St. Andrew, a déclaré que de nombreux membres du clergé de son pays étaient mécontents de Mme Mullally, notamment en raison de son soutien aux bénédictions des unions homosexuelles. "C'est inquiétant", a-t-il déclaré. "Si elle poursuit dans cette voie, elle risque de nous perdre presque tous."

Une autre ecclésiastique d'Accra, Georgina Naa Anyema Collison, de l'église anglicane St. Joseph the Worker, a déclaré qu'elle soutenait la nomination de Mme Mullally parce qu'"[elle] est une femme", mais qu'elle s'opposait à sa position sur les unions homosexuelles.

Mais en Afrique du Sud, où les mariages homosexuels sont légaux, l'archevêque Thabo Makgoba du Cap, primat de l'Église anglicane d'Afrique du Sud, a adressé ses "chaleureuses félicitations" à Mme Mullally. Dans une autre déclaration, le bureau de M. Makgoba a déclaré qu'il se concentrait sur les efforts de paix interconfessionnels et qu'il "n'avait ni le temps ni l'intérêt de s'engager dans ces différends internes à l'Église anglicane".