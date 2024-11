Le chef de l'Eglise anglicane acculé dans le scandale d'abus d'enfants

Le chef de l'Église d'Angleterre, leader spirituel de la Communion anglicane mondiale, est la cible de pressions pour démissionner après qu'une enquête a révélé qu'il n'avait pas informé la police, dès qu'il en avait eu connaissance, des abus physiques et sexuels en série commis par un bénévole dans des camps d'été chrétiens.

Certains membres du Synode général, l'assemblée nationale de l'Église, ont lancé une pétition appelant l'archevêque de Canterbury Justin Welby à démissionner, affirmant qu'il avait "perdu la confiance de son clergé". La pétition avait recueilli plus de 1 800 signatures sur Change.org lundi en fin de matinée, heure de Londres.

Pour accentuer la pression, une ecclésiastique de haut rang s'est jointe à ceux qui pensent qu'il doit démissionner. Helen-Ann Hartley, évêque de Newcastle, a déclaré à la BBC que la position de M. Welby était "intenable".

Les appels à la démission de M. Welby se sont multipliés depuis jeudi, lorsque l'Église a publié les résultats d'une enquête indépendante sur John Smyth, qui a abusé sexuellement, psychologiquement et physiquement d'une trentaine de garçons et de jeunes hommes au Royaume-Uni et de 85 en Afrique pendant cinq décennies.

Le rapport de 251 pages conclut que Welby n'a pas signalé Smyth aux autorités lorsqu'il a été informé de l'abus en août 2013, peu après qu'il soit devenu archevêque de Canterbury.

La semaine dernière, M. Welby a assumé la responsabilité de ne pas avoir veillé à ce que les allégations soient poursuivies aussi "énergiquement" qu'elles auraient dû l'être après avoir pris connaissance de l'existence des abus, mais il a déclaré n'avoir pas l'intention de démissionner.

Lundi, son bureau a publié une déclaration réitérant l'horreur de M. Welby face à l'ampleur des abus flagrants commis par John Smyth.

"Comme il l'a dit, il n'avait aucune connaissance ou soupçon des allégations avant d'en être informé en 2013, et, après réflexion, il n'a pas l'intention de démissionner", indique le communiqué. "Il espère que la révision Makin soutiendra le travail en cours pour construire une église plus sûre ici et dans le monde entier."

Les responsables de l'Église ont été mis au courant des abus pour la première fois en 1982, lorsqu'ils ont reçu les résultats d'une enquête interne sur Smyth. Les destinataires de ce rapport ont "participé à une dissimulation active" afin d'empêcher que les conclusions de l'enquête ne soient révélées, selon le rapport Makin.

Entre 1984 et 2001, Smyth s'est installé au Zimbabwe, puis en Afrique du Sud. Il a continué à agresser sexuellement des garçons et des jeunes hommes au Zimbabwe, et il existe des preuves que les abus se sont poursuivis en Afrique du Sud jusqu'à sa mort en août 2018.

Les abus commis par Smyth n'ont été rendus publics qu'à l'occasion d'une enquête menée en 2017 par la chaîne de télévision britannique Channel 4, qui a conduit la police du Hampshire à ouvrir une enquête. La police prévoyait d'interroger Smyth au moment de sa mort et se préparait à l'extrader.

Le rapport Makin a conclu que si Smyth avait été dénoncé à la police en 2013, cela aurait pu aider à découvrir la vérité, empêcher d'autres abus et conduire à une éventuelle condamnation pénale.

"En effet, trois ans et demi ont été perdus, un temps pendant lequel John Smyth aurait pu être traduit en justice et les abus qu'il commettait en Afrique du Sud auraient pu être découverts et stoppés", a conclu l'étude.

L'archevêque de Canterbury est le chef de l'Église d'Angleterre et est considéré comme le chef spirituel de la Communion anglicane, qui compte plus de 85 millions de membres dans 165 pays. Il est considéré comme le premier parmi ses pairs par rapport aux autres primats de la communion.