Libye : l'ex-chef de la prison de Mitiga devant la CPI

Première audience devant la Cour pénale internationale, mercredi pour le libyen El Hishri suspecté de crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

Commandant en chef à la prison de Mitiga, il aurait ordonné ou supervisé des crimes dans cet univers carcéral entre 2015 et 2020. Des mauvais traitements qu'il aurait infligés aux détenus de la prison, y compris le meurtre d'une personne et la supervision du meurtre, du viol et de la torture d'autres personnes, selon les chefs d'accusation lus lors de l'audience publique. Il n'était pas tenu de plaider coupable.

Cette comparution visait à présenter les chefs d’accusation et vérifier l’identité de l’accusé notamment. Khaled Mohamed Ali El Hishri, 47 ans a demandé sa remise en liberté provisoire dès cette audience préliminaire. Alors que les juges ont fixé au 19 mai, le début de la phase de confirmation des charges dont il fait l’objet. Les juges diront si les preuves de l’accusation sont suffisamment solides pour justifier à un procès.

El Hishri a été envoyé aux Pays-Bas lundi par l'Allemagne, où il a été arrêté en juillet sur la base d'un mandat d'arrêt scellé de la CPI.