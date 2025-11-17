Bienvenue sur Africanews

Mondial 2026 : la RDC bat le Nigeria et file aux barrages intercontinentaux

L'équipe nationale du Congo célèbrent avec leur entraîneur Sébastien Desabre leur qualification pour les barrages de la Coupe du monde 2026.   -  
By Ali Bamba

Maroc

Le Congo s'est qualifié pour les éliminatoires intercontinentales de la Coupe du monde en battant le Nigeria aux tirs au but dimanche soir.

Chancel Mbemba a marqué le tir au but décisif pour assurer la victoire 4-3 du Congo après que le dernier match des éliminatoires africaines se soit terminé par un score de 1-1 après prolongation à Rabat, au Maroc.

La victoire du Congo a assuré sa place dans le tournoi intercontinental à six équipes de la FIFA en mars, qui enverra deux équipes à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le Nigeria a pris l'avantage après trois minutes de jeu grâce à un but de Frank Onyeka avant que Mechak Elia n'égalise pour le Congo à la 32e minute.

L'attaquant nigérian Victor Osimhen, meilleur buteur de l'UEFA Champions League, a été remplacé à la mi-temps.

Mbemba avait marqué dans le temps additionnel lors de la victoire 1-0 du Congo contre le Cameroun jeudi pour assurer une place en finale. Cette fois, il a été le héros de la séance de tirs au but.

L'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie se sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde depuis l'Afrique.

