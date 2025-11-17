Mondial 2026 : la RDC bat le Nigeria et file aux barrages intercontinentaux

Le Congo s'est qualifié pour les éliminatoires intercontinentales de la Coupe du monde en battant le Nigeria aux tirs au but dimanche soir.

Chancel Mbemba a marqué le tir au but décisif pour assurer la victoire 4-3 du Congo après que le dernier match des éliminatoires africaines se soit terminé par un score de 1-1 après prolongation à Rabat, au Maroc.

La victoire du Congo a assuré sa place dans le tournoi intercontinental à six équipes de la FIFA en mars, qui enverra deux équipes à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le Nigeria a pris l'avantage après trois minutes de jeu grâce à un but de Frank Onyeka avant que Mechak Elia n'égalise pour le Congo à la 32e minute.

L'attaquant nigérian Victor Osimhen, meilleur buteur de l'UEFA Champions League, a été remplacé à la mi-temps.

Mbemba avait marqué dans le temps additionnel lors de la victoire 1-0 du Congo contre le Cameroun jeudi pour assurer une place en finale. Cette fois, il a été le héros de la séance de tirs au but.

L'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie se sont déjà qualifiés pour la Coupe du monde depuis l'Afrique.