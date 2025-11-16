Haïti : Petit-Goâve pleure ses victimes de l’ouragan Melissa

Des dizaines de personnes se sont rassemblées dans le sud d’Haïti pour rendre hommage aux victimes de l’ouragan Melissa, l’une des tempêtes les plus violentes jamais enregistrées dans l’Atlantique. Au moins 43 personnes ont trouvé la mort et plus d’une douzaine sont toujours portées disparues.

Une cérémonie funéraire s’est tenue sur une place publique de Petit-Goâve, ville côtière particulièrement touchée. Dix-huit cercueils, ornés de fleurs jaunes et oranges, ont été exposés à la vue de la communauté. Beaucoup étaient très petits : la ville a perdu au moins dix enfants. Les habitants, encore sous le choc, pleuraient leurs proches dans une atmosphère mêlée de tristesse et de culpabilité.

Faniel Estinval, mère ayant perdu deux fils, témoigne de sa douleur : "J’en ai assez de travailler. J’ai tant peiné pour envoyer deux de mes enfants terminer leurs études et apprendre un métier, et aujourd’hui ils sont morts. En principe, ce n’est pas une mère qui enterre ses enfants, ce sont les enfants qui enterrent leur mère. C'est crime ! C'est un péché !"

De nombreux habitants dormaient lorsque la rivière La Digue, gonflée par les pluies de l’ouragan, est sortie de son lit, emportant maisons, véhicules et familles entières.

Petit-Goâve, autrefois communauté agricole prospère avec un centre commercial animé, a vu près de 90 % de ses champs détruits par les eaux, selon Wanja Kaaria, directrice du Programme alimentaire mondial pour Haïti.

Les funérailles marquent le début d’un long processus de deuil pour la ville, confrontée à la reconstruction et à la gestion de pertes humaines et matérielles considérables.