Soudan : plus de 500 cas de torture sexuelle signalés à El-Fasher

Soudan : plus de 500 cas de torture sexuelle signalés à El-Fasher
Des personnes déplacées du Darfour-Nord, El-Fasher, et d'autres zones s'installent dans le camp nouvellement créé d'El-Afadh à Al Dabbah, 13 novembre 2025.  
By Ali Bamba

Soudan

Médecins sans frontières (MSF) a déclaré vendredi qu'il y avait eu des centaines de cas de torture et de violences sexuelles après la prise de contrôle de la ville soudanaise d'El-Fasher par les Forces de soutien rapide (RSF).

Michel Lacharite, responsable des opérations d'urgence chez MSF, a déclaré à l'Associated Press qu'il y avait eu au moins « 500 victimes de torture au cours des derniers mois et que pour le seul mois de septembre, on comptait plus de 200 cas de violences sexuelles ».

Lacharite a également déclaré à l'AP qu'un nombre indéterminé de personnes seraient détenues à Qarni, au nord-ouest d'El-Fasher, alors qu'elles tentaient de fuir et n'ont pas pu atteindre des endroits relativement plus sûrs.

Lacharite a déclaré qu'il existait des témoignages de personnes qui avaient été détenues ou tuées au cours de ces périlleux voyages.

« Nous avons des témoignages faisant état de meurtres aveugles de civils et d'assassinats ciblés sur des bases ethniques après que les gens aient déclaré : "Oui, je suis issu de cette tribu" », a-t-il déclaré.

« Aujourd'hui, il est très difficile d'évaluer avec précision combien de personnes sont détenues, s'il s'agit de centaines ou de milliers. »

Près de 100 000 personnes auraient fui El-Fasher et les villages voisins au cours des deux dernières semaines, a déclaré vendredi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

