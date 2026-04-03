Soudan : au moins 10 morts dans une attaque de drone sur un hôpital

Les forces paramilitaires soudanaises ont tué au moins 10 personnes jeudi lors d’une attaque de drone qui a frappé un hôpital dans le centre-sud du pays, a déclaré une organisation médicale.

Médecins Sans Frontières (MSF) a indiqué que les Forces de soutien rapide (FSR), une milice soudanaise, avaient lancé deux frappes de drones contre l’hôpital Al-Jabalain, dans la province du Nil Blanc, touchant un bloc opératoire et un service de maternité.

Ces frappes, les dernières en date d’une guerre des drones qui s’intensifie entre l’armée et les FSR, ont tué 10 personnes, dont sept membres du personnel médical, et blessé au moins 19 autres. Les blessés ont été transférés vers un hôpital de Kosti, situé à environ 80 kilomètres de là, a précisé MSF.

Ces frappes sont les dernières d’une série d’attaques contre le système de santé au Soudan, qui continue d’être durement touché par la guerre en cours entre l’armée et les FSR, qui a éclaté en avril 2023. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré en mars que plus de 200 attaques avaient visé des structures de santé depuis le début de la guerre. Plus récemment, 70 personnes ont été tuées, dont au moins 13 enfants, lors d'une frappe contre un hôpital dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan, le mois dernier.

Ce conflit qui dure depuis près de trois ans au Soudan a fait plus de 40 000 morts, selon les chiffres de l'ONU, mais les organisations humanitaires estiment que le nombre réel pourrait être bien plus élevé. "Cette attaque est d’autant plus révoltante qu’elle s’est produite pendant une campagne de vaccination des enfants", a déclaré MSF à propos de la frappe contre l’hôpital d’al-Jabalain.

Par ailleurs, Emergency Lawyers, une organisation locale de défense des droits humains, a indiqué jeudi que les attaques avaient également visé un dépôt de matériel médical à Rabak, la capitale de la province du Nil Blanc.

Emergency Lawyers a déclaré que le "schéma récurrent" des attaques de drones menées par les parties belligérantes depuis mars dans les provinces du Kordofan du Sud, du Nil Bleu, de l’Est, du Centre et du Sud-Darfour avait provoqué de nouveaux déplacements de population.

Vendredi, Khalid Aleisir, ministre de la Culture, de l’Information, des Antiquités et du Tourisme, a condamné l’attaque et appelé à désigner les Forces de soutien rapide (FSR) comme organisation terroriste et à poursuivre ses membres en justice.

"Nous tenons également les soutiens régionaux pour directement responsables de la perpétuation de cette campagne violente par le biais d’un soutien militaire et logistique, notamment en fournissant des armes sophistiquées et des drones, qui ont exacerbé la violence et pris pour cible des civils", a-t-il écrit sur X.

Le Sudan Doctors Network, un groupe local qui surveille les violences de guerre, a qualifié cette attaque d’"assaut délibéré contre des établissements de santé et des civils non armés", qui aggrave encore davantage la situation d’un secteur de la santé déjà en déclin dans le pays.

"MSF est indignée par ces attaques répétées contre les structures de santé, qui se sont dangereusement intensifiées ces dernières semaines", a déclaré Esperanza Santos, responsable des urgences de MSF pour le Soudan, dans un communiqué publié jeudi par l'organisation. "Les établissements de santé, le personnel médical et les patients doivent toujours être protégés. Nous appelons les Forces de soutien rapide (FSR) et les Forces armées soudanaises (SAF) à mettre immédiatement fin à cette spirale de violence contre les structures médicales."

La recrudescence des frappes de drones dans la région soudanaise du Kordofan a fait de plus en plus de victimes parmi les civils et entravé les opérations d'aide humanitaire, ont précédemment déclaré des analystes et des travailleurs humanitaires.