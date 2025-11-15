Guerre en RDC : les belligérants signent à Doha, un accord-cadre pour la paix

La République démocratique du Congo, et le M23 soutenu par le Rwanda ont signé samedi au Qatar, une feuille de route préalable à un accord de paix dans l'est de la RDC.

C'était lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté des responsables des deux parties, ainsi que des médiateurs américains et qataris.

Cet accord ne comporte "aucune clause contraignante" et ne modifiera pas "la situation sur le terrain", a déclaré Benjamin Mbonimpa, représentant la délégation du M23 à Doha; ajoutant que le texte contient huit chapitres consacrés aux "causes profondes du conflit" qui seront négociés "avant d'aboutir à un accord de paix global".

Il s’agit d’un document parmi une série de textes parafés ces derniers mois dans le cadre des efforts soutenus par les États-Unis et le Qatar pour mettre fin au conflit qui sévit depuis des décennies au Congo et qui a souvent menacé de dégénérer en une guerre régionale totale.

Les responsables américains et qataris ont décrit cet accord-cadre comme une étape importante vers la paix.