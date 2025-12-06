RDC : reprise violente des combats entre l'armée et les rebelles dans le Sud-Kivu

L'est de la République démocratique du Congo sombre à nouveau dans le chaos. Des milliers de vies sont jetées sur les routes, fuyant la fureur des combats.

Hommes, femmes et enfants, emportant leurs biens, quittent leurs villages du Sud-Kivu, contraints à un exode massif alors que les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC-M23 s'intensifient.

Ce samedi encore, des milliers de Congolais ont fui sous le crépitement incessant des balles. C'est le cas de Mulumbulwa Gabriel, habitant de Luvungi : le M23 et l'armée congolaise lâchent beaucoup de bombes sur Luvungi. Depuis avant-hier, ils ont fait de nombreux morts. Hier, des gens ont été tués dans mon quartier, c'est pourquoi nous avons décidé de fuir aujourd'hui.

Depuis mardi, l'escalade est vertigineuse. Les combats se sont intensifiés, touchant de plein fouet les localités de Katogota, Kamanyola et les environs. Samedi, de violents affrontements se sont poursuivis autour de Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi. Des sources locales font état d'une vingtaine de civils tués, victimes innocentes de cette guerre sans fin.

"Nous marchons vers Uvira. Que les autorités nous aident à mettre fin à cette guerre ! Nous voulons rentrer chez nous et vivre comme tout le monde. Beaucoup de gens sont morts à cause des bombardements. J'ai survécu avec mes enfants" atteste Aline Sambuka.

Cette recrudescence de la violence intervient quelques jours seulement après la signature d'un accord de paix mais qui revêt plus une dimension économique à Washington, entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Un accord aujourd'hui réduit en cendres sur le terrain. Les FARDC et le M23 se renvoient la balle, s'accusant mutuellement de violer sans relâche un cessez-le-feu qui n'a manifestement jamais eu lieu.

Pendant ce temps les rebelles renforcent leurs positions dans la partie nord : tandis que les Forces armées congolaises font de même dans la partie sud. Cette situation humanitaire fragile suscite une inquiétude croissante dans la région.