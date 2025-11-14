Zambie : Dangote envisage d'investir dans le secteur énergétique

Zambie
Le président zambien Hakainde Hichilema a échangé avec l’homme d’affaires Aliko Dangote sur les conditions d’un partenariat majeur dans le secteur énergétique.
Cet investissement a été discuté lors d’une réunion traitant du développement des activités du groupe Dangote.
Le plan stratégique vise à stimuler la croissance et la création d’emplois en Zambie et marquerait une étape déterminante dans l’expansion du secteur de l’énergie à l’heure ou le gouvernement opère plusieurs réformes économiques.
L’empire commercial d’Aliko Dangote joue un rôle clé dans l’industrialisation du continent. Il s’étend sur une dizaine de pays africains dans les secteurs du ciment, du sucre, du sel, du raffinage du pétrole et de la pétrochimie.
Le président Hakainde Hichilema a salué le leadership d’Aliko Dangote,tout en déclarant que son gouvernement était impatient de saisir de nouvelles opportunités grâce à une collaboration continue.
