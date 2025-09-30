Bienvenue sur Africanews

Nigeria : les travailleurs du pétrole en grève après des licenciements chez Dangote

FICHIER - Installations pétrolières à la raffinerie Dangote lors de la cérémonie d'inauguration à Lagos, au Nigeria, le lundi 22 mai 2023. (AP Photo/Sunday Alamba, Fichier)   -  
By Ali Bamba

Nigéria

Le syndicat du pétrole est entré en grève après les suppressions d'emplois du Groupe Dangote.

Ce sont au moins 800 travailleurs qui ont été licenciés chez le plus grand raffineur d'Afrique. Le mouvement d'humeur menace d'interrompre l'approvisionnement national, dans un pays où l'industrie pétrolière représente 80 % des revenus.

Le syndicat estime dans un communiqué que ce licenciement massif était "un affront à tous les travailleurs du Nigeria et une violation délibérée du droit du travail dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, de la Constitution et des conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT)".

Lumumba Okugbawa, secrétaire général de la PENGASSAN, indiquait lundi des négociations avec les représentants du gouvernement.

PENGASSAN, la Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria est l'un des deux principaux syndicats représentant les travailleurs du secteur du gaz et du pétrole dans le pays.

La semaine dernière, Dangote Refinery a déclaré que les travailleurs, tous nigérians, avaient été licenciés pour cause de sabotage.

