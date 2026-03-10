Nigeria : la raffinerie Dangote promet de prioriser le marché intérieur

La raffinerie Dangote, la plus grande d’Afrique, s’est engagée lundi à privilégier l’approvisionnement du marché nigérian afin d’éviter toute pénurie de carburant dans un contexte de forte volatilité des prix mondiaux de l’énergie.

Cette promesse intervient alors que les cours du pétrole se sont envolés au-delà de 100 dollars le baril, sous l’effet des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et de la riposte de Téhéran, alimentant les craintes de perturbations de l’offre mondiale. Les marchés financiers ont immédiatement réagi, accentuant les inquiétudes quant à une nouvelle flambée du coût de l’énergie.

À Lagos, le directeur général de la raffinerie, David Bird, a assuré que le pays continuerait de bénéficier d’un approvisionnement stable. « Pour l’instant, tant que la raffinerie Dangote continuera d’avoir accès aux bruts nigérians, avec le soutien du gouvernement et de la NNPC, même à des prix alignés sur les cours internationaux, nous continuerons à raffiner ce pétrole et à approvisionner en priorité le marché intérieur. Et c’est déjà le cas : l’économie nigériane bénéficie actuellement d’un approvisionnement ininterrompu pour tous ses besoins en carburants raffinés.», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Inaugurée en 2024 et détenue par le milliardaire Aliko Dangote, l’installation dispose d’une capacité de raffinage de 650 000 barils par jour. Elle couvre désormais l’essentiel des besoins en carburant du Nigeria, premier producteur de pétrole d’Afrique. Avant sa mise en service, le pays importait presque la totalité de ses produits raffinés et faisait régulièrement face à des pénuries.

Mais cette relative sécurité énergétique reste fragile. David Bird a averti que l’entreprise, entièrement exposée aux fluctuations des marchés internationaux, subit de plein fouet la hausse des prix du brut, ainsi que l’augmentation des coûts de transport et d’assurance. « Je ne peux pas garantir qu’il n’y aura pas d’autres hausses », a-t-il reconnu, estimant que toute tentative de stabilisation durable du marché relève avant tout de l’action publique.

Depuis une semaine, les Nigérians ressentent déjà les effets de la tension sur les marchés. Le prix de l’essence à Lagos est passé d’environ 830 nairas à 1 050 nairas le litre, soit une hausse d’environ 20 %. Un niveau record dans un pays où le litre coûtait encore 195 nairas début 2023, avant la suppression des subventions par le président Bola Tinubu.

Pour de nombreux habitants, l’impact est immédiat. « Cela m’a beaucoup affecté : je payais auparavant 300 nairas pour me déplacer, maintenant je dois payer 700 nairas pour aller travailler », témoigne Noah Martins Edigbo, chauffeur de 45 ans. « Aujourd’hui, je n’ai même pas pu me rendre au travail, car je n’avais pas assez d’argent et je ne savais pas que le prix du carburant avait autant augmenté. »