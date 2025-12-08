L'Afrique du Sud révoque l'exemption de visa pour les Palestiniens

Les autorités sud-africaines révoquent l’exemption de visa de 90 jours accordée aux détenteurs de passeport palestiniens. Invoquant l’utilisation abusive et continue de cette mesure par des acteurs israéliens pour le déplacement des habitants de Gaza.

Ce tour de vis intervient après l’arrivée en Afrique du Sud en novembre, de 153 palestiniens à bord d’un charter en provenance du Kenya. Nombre d’entre n’avaient pas documents en règle. Mais pas seulement, les vols charters transportant ces palestiniens auraient été affrétés par des intermédiaires, suscitant des interrogations sur les motifs réels du voyage.

L’Afrique du Sud fait partie des soutiens de la cause palestinienne. Pretoria a qualifié a accusé Israël de d’avoir perpétré un ‘’ génocide dans la bande de Gaza’’ pendant son opération militaire contre l’enclave palestinienne. Et a porté l’affaire devant la Cour internationale de justice de l’Organisation des Nations Unies.