Afrique du Sud : 160 palestiniens accueillis pour des raisons humanitaires

Le président sud-africain a réagi à la polémique née de l’atterrissage à l’aéroport Oliver Tambo de Johannesburg à la surprise générale, d’au moins 160 palestiniens originaire de Gaza.

Leur avion a atterri à l’aéroport international Oliver Tambo après une escale à Nairobi, au Kenya.

"Hier, un avion transportant 160 Palestiniens a atterri à l'aéroport international O.R. Tambo. Il s'agit de personnes originaires de Gaza qui, mystérieusement, ont été mises dans un avion qui est passé par Nairobi et qui est arrivé ici. Mon ministre de l'Intérieur m'en a parlé et m'a demandé ce que nous faisions maintenant.’’ , a déclaré Cyril Ramaphosa, le président sud-africain.

Face à la situation à Gaza, Cyril Ramaphosa a finalement décidé d’accueillir ces infortunés pour des raisons humanitaires.

"Même s'ils n'ont pas les papiers nécessaires, ce sont des gens qui viennent d'un pays déchiré par la guerre, et par compassion, par empathie, nous devons les accueillir et être capables de faire face à la situation à laquelle ils sont confrontés, et il semble bien qu'ils aient été, vous savez, débusqués. Nous aurons les détails plus tard, mais d'un point de vue humanitaire, nous ne pouvions pas les renvoyer d'où ils venaient.’’ , a déclaré le président sud-africain.

L’Afrique du sud a toujours défendu la cause palestinienne depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël.