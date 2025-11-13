Bienvenue sur Africanews

Tunisie : l'opposant Jawhar Ben Mbarek agressé en prison ?

By Rédaction Africanews

Tunisie

En Tunisie, les autorités pénitentiaires auraient torturé Jawhar Ben Mbarek pour l'obliger à arrêter sa grève de la faim. L’alerte a été lancée mercredi par ses avocats et sa famille.

Les autorités tunisiennes n’ont pas réagi à ces accusations. Jawhar Ben Mbarek poursuit sa grève de la faim malgré cette agression selon sa défense.

Farouche opposant au président Kais Saied, il a été arrêté en 2023 et condamné cette année à 18 ans de prison pour complot visant à renverser le président tunisien. Ce qu’il a toujours contesté, dénonçant ‘’ une histoire’ montée de toutes pièces.

Au moins cinq responsables de l’opposition emprisonnés ont cessé de s’alimenter dont Rached Ghannouchi, 84 ans, chef du principal parti d'opposition Ennahda. Ils sont tus qualifiés de de traîtres, de mercenaires et de terroristes, président Kais Saied.

