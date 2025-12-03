Tunisie : l'avocat Ayachi Hammami arrêté à son domicile

La police tunisienne a arrêté mardi l’éminent avocat de l’opposition et défenseur de longue date des droits humains Ayachi Hammami à son domicile, en banlieue de la capitale, en exécution d’une peine de cinq ans de prison prononcée contre lui la semaine dernière dans une affaire médiatisée de "complot contre la sûreté de l’État", a indiqué sa famille.

Hammami fait partie d’au moins 40 personnes, dont des politiciens et des hommes d’affaires, condamnées à des peines allant de deux à 45 ans de prison dans la même affaire. Des organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont dénoncé des accusations motivées politiquement et faisant partie d’un effort systématique plus large du président Kaïs Saïed pour étouffer la dissidence dans un pays autrefois considéré comme le berceau du Printemps arabe.

Après son arrestation mardi, Hammami a annoncé dans une vidéo préenregistrée publiée sur Facebook qu’il entamerait une grève de la faim illimitée jusqu’à ce que ses demandes de liberté soient satisfaites.

"Je transformerai la cellule dans laquelle Kaïs Saïed voudrait m’enfermer en un espace de lutte également", a-t-il déclaré. "Nous sommes tous victimes de l’oppression de cette autorité, unissons-nous pour changer ces conditions… L’unité est la seule voie évidente et naturelle pour le peuple face à la tyrannie."

Sa fille, Fida Hammami, a déclaré à l’Associated Press que la condamnation de son père avait été prononcée par "un tribunal qui a perdu toute indépendance" sous le mandat de Saïed. Le verdict, a-t-elle ajouté, était le résultat "d’un simulacre de procès fondé sur des accusations infondées et entaché de violations du droit à une procédure régulière et à un procès équitable".

"L’arrestation de mon père n’est que le dernier exemple de la répression visant la dissidence, l’opposition politique et toutes les formes d’expression critique en Tunisie", a-t-elle dit. "Il s’est battu pour les droits humains, la justice et la démocratie toute sa vie, et il continuera de le faire depuis sa cellule."

Elle a ajouté que son père rejoignait "des dizaines d’hommes et de femmes emprisonnés uniquement pour avoir exercé leurs droits humains, s’être opposés à la dérive autoritaire en Tunisie, avoir critiqué les politiques du régime ou œuvré à la défense des plus vulnérables".

"Ils méritent tous la liberté", a-t-elle dit. "Il est resté déterminé et souriant jusqu’au bout. Il nous a laissés avec un message de force et d’inspiration, et rien ne changera cela."

Hammami faisait partie d’un groupe plus large condamné la semaine dernière dans des verdicts rendus par la Cour d’appel de Tunis. Ces décisions ont également conduit à l’arrestation de la figure de l’opposition et dirigeante du Front du salut national, Chaïma Issa, condamnée à 20 ans de prison. Issa a été arrêtée par des agents en civil et forcée à monter dans un véhicule non identifié alors qu’elle rentrait chez elle après avoir participé à une manifestation de l’opposition samedi. Elle a depuis annoncé qu’elle entamait une grève de la faim pour protester contre les conditions de son arrestation.

Saïed et son gouvernement ont rejeté les accusations selon lesquelles les procédures seraient motivées politiquement, affirmant à plusieurs reprises que les poursuites sont une étape nécessaire pour protéger l’État contre ce qu’ils décrivent comme de graves menaces à la sécurité nationale et des complots présumés visant à déstabiliser le pays.