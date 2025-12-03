Soudan du Sud : un homme armé détourne un avion humanitaire

Un homme armé a détourné mardi un petit avion à turbopropulseur appartenant à un groupe d’aide chrétien évangélique au Soudan du Sud, exigeant du pilote qu’il fasse route vers le Tchad, ont indiqué les autorités policières. Le suspect a été arrêté quelques heures plus tard après que l’avion a atterri dans une ville du nord. Personne n’a été blessé et une enquête sur l’incident est en cours.

L’appareil — un Cessna Grand Caravan, appartenant à Samaritan’s Purse et exploité par celui-ci — avait décollé le matin de Djouba, la capitale du Soudan du Sud, lorsque l’homme armé a pris le contrôle de l’avion. L’appareil transportait du matériel médical à destination du comté de Maiwut, à l’extrême nord-est, où Samaritan’s Purse fournit une aide médicale.

La police a indiqué que le tireur s’était introduit clandestinement dans l’avion et s’était caché à l’arrière de la cabine avant le décollage. Il a été identifié comme Yasir Mohammed Yusuf, un habitant de la zone administrative d’Abyei, un territoire riche en pétrole et disputé entre le Soudan du Sud et le Soudan.

Ses motivations pour le détournement ne sont pas connues, ni les raisons pour lesquelles il voulait se rendre au Tchad, un pays d’Afrique centrale qui ne partage pas de frontière avec le Soudan du Sud mais se trouve dans la même région.

Après avoir tourné en rond pendant plusieurs heures, le pilote a dit au suspect que l’avion devait refaire le plein, puis a atterri dans la ville septentrionale de Wau, où l’homme armé a été arrêté, selon Santino Udol Mayen, porte-parole de la police de l’État de Bahr el Ghazal occidental, où se trouve Wau.

Mayen a déclaré à l’Associated Press que le suspect portait un gilet réfléchissant avec le logo d’une société de transport aérien opérant à l’aéroport international de Djouba.

Paul Antrobus, directeur général de cette société, a indiqué qu’aucune personne portant le nom du suspect n’était employée par l’entreprise. Melissa Strickland, porte-parole de Samaritan’s Purse, a exprimé sa gratitude dans un communiqué écrit et a déclaré que l’organisation d’aide remerciait les forces de sécurité pour leur action rapide qui a permis "une issue sans danger".

Le 25 novembre, un avion affrété par la même organisation d’aide pour transporter des vivres et exploité par la société sud-soudanaise Nari Air s’est écrasé dans l’État d’Unité, dans le nord du pays, tuant les trois membres d’équipage à bord.