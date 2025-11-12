Les habitants déplacés du Darfour du Nord demandent une aide plus importante

Les habitants déplacés de la région soudanaise du Darfour Nord, déchirée par la guerre, ont exprimé leur besoin "urgent" d'une aide plus importante.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a averti que les opérations humanitaires en cours dans la région étaient « au bord de l'effondrement ».

Pour l’agence, un financement supplémentaire est nécessaire pour atténuer l'impact humanitaire de la guerre entre l'armée soudanaise et ses forces paramilitaires rivales, les Forces de soutien rapide.

« Nous avons un besoin urgent d'eau, c'est plus important que tout en ce moment. Nous souffrons d'un manque d'eau. Nous avons aussi besoin de toilettes, car se soulager en plein air nous expose à des maladies comme le choléra et d'autres. I l serait bien mieux d'installer des toilettes traditionnelles. Nous avons également besoin de médicaments, car certaines personnes sont malades, souffrent beaucoup et ont besoin d'un traitement. Nous avons également besoin de matelas et de couvertures, car c'est la saison hivernale et nous sommes venus ici sans rien. »

La récente prise de la capitale du Nord-Darfour, El-Fasher, par les Forces de soutien rapide a fait des centaines de morts et forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir les atrocités commises par les forces paramilitaires, selon les groupes d'aide et les fonctionnaires de l'ONU.

L’agence a déclaré que près de 90 000 personnes ont quitté El-Fasher et les villages environnants, entreprenant un voyage périlleux sur des routes peu sûres où elles n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau ou à l'assistance médicale.

« Certaines personnes disent qu'elles n'ont pas eu de nourriture, et honnêtement, il y a tellement de personnes déplacées qui ont besoin d'un plus grand soutien. Nous appelons les organisations internationales et les autres organisations humanitaires à soutenir les cuisines caritatives afin qu'elles puissent couvrir un plus grand nombre de personnes nouvellement déplacées. », a expliqué Batoul Mohamed, volontaire.

Des dizaines de milliers de personnes sont arrivées dans des camps de déplacés surpeuplés à Tawila, à environ 70 kilomètres d'El-Fasher. où elles se trouvent dans des zones arides avec peu de tentes et des réserves de nourriture et de médicaments insuffisantes.

L'OIM a mis en garde contre « une catastrophe encore plus grande » si son appel n'était pas entendu.