Angola : 50 ans d'indépendance et de nombreux défis à relever

Angola
Sur la place de la République, à Luanda, mardi des milliers de soldats, de musiciens et de chars ont défilé pour marquer les cinquante ans d’indépendance de l’Angola.
Le président João Lourenço a présidé la cérémonie depuis les tribunes du Mémorial de l’indépendance : nous saisissons cette occasion unique de bâtir une société inclusive, offrant des chances égales à tous les citoyens. Les défis restent nombreux et complexes.
Le chef de l’État a également exprimé son inquiétude face aux crises qui secouent plusieurs régions du continent : la situation instable dans le Sahel, les guerres au Soudan et en République démocratique du Congo, ainsi que la résurgence des coups d’État en Afrique, méritent toute notre attention.
L’Angola a obtenu son indépendance du Portugal le 11 novembre 1975, au terme d’une longue lutte anticoloniale. Le pays a ensuite traversé 27 ans de guerre civile, avant de retrouver la paix en 2002.
Riche en pétrole, l’Angola reste gouverné depuis l’indépendance par le Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA).
07:22
L'Union Africaine appelle à une aide internationale au Mali [Africanews Today]
01:07
Éthiopie : la région Afar accuse le TPLF de s'être emparé de 6 villages
Aller à la video
Sahara occidental : le Polisario ouvert à un référendum sur le plan du Maroc
Aller à la video
Sahara occidental : la Belgique rejoint la liste des soutiens du Maroc
00:48
Cristiano Ronaldo au top du classement Forbes des joueurs les mieux payés
01:00
Des milliers de personnes se rassemblent au sanctuaire de Fatima pour le dernier pèlerinage de l'année