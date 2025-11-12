Angola : 50 ans d'indépendance et de nombreux défis à relever

Sur la place de la République, à Luanda, mardi des milliers de soldats, de musiciens et de chars ont défilé pour marquer les cinquante ans d’indépendance de l’Angola.

Le président João Lourenço a présidé la cérémonie depuis les tribunes du Mémorial de l’indépendance : nous saisissons cette occasion unique de bâtir une société inclusive, offrant des chances égales à tous les citoyens. Les défis restent nombreux et complexes.

Le chef de l’État a également exprimé son inquiétude face aux crises qui secouent plusieurs régions du continent : la situation instable dans le Sahel, les guerres au Soudan et en République démocratique du Congo, ainsi que la résurgence des coups d’État en Afrique, méritent toute notre attention.

L’Angola a obtenu son indépendance du Portugal le 11 novembre 1975, au terme d’une longue lutte anticoloniale. Le pays a ensuite traversé 27 ans de guerre civile, avant de retrouver la paix en 2002.

Riche en pétrole, l’Angola reste gouverné depuis l’indépendance par le Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA).