Tanzanie : 4 responsables de l'opposition libérés sous caution

En Tanzanie, quatre responsables de l'opposition ont été remis en liberté sous caution. Ces personnes faisaient partie d'un groupe d'opposants arrêtés pour leur rôle présumé dans les manifestations meurtrières contre les élections générales du mois dernier.

L'information est donnée par Reuters qui cite une déclaration du parti CHADEMA.

Tundu Lissu, leader du parti, est accusé de trahison depuis avril et reste en détention. Son exclusion du scrutin présidentiel a été l'un des principaux éléments déclencheurs des manifestations qui ont plongé la Tanzanie dans sa plus grande crise politique depuis des décennies.

Le parti d'opposition et certains militants des droits de l'homme ont déclaré que plus de 1 000 personnes avaient été tuées par les forces de sécurité, des chiffres nié par le gouvernement.

Les troubles se sont aggravés avec la proclamation de la victoire de la présidente sortante Samia Suluhu Hassan avec près de 98% des voix.

Parmi les personnes libérées sous caution, figurent le vice-président de la CHADEMA, John Heche, qui a été arrêté le 22 octobre et interrogé sur des soupçons de terrorisme, selon son avocat, et Amani Golugwa, le secrétaire général adjoint du parti, qui a été arrêté au cours du week-end, a déclaré le parti sur X lundi en fin de journée.

Vendredi, les procureurs ont inculpé au moins 145 personnes pour trahison en raison de leur implication présumée dans les manifestations. Plus de 170 autres personnes ont été inculpées pour d'autres délits liés aux manifestations.

Les opposants de Mme Hassan ont accusé son gouvernement de réprimer la dissidence et de procéder à de nombreux enlèvements de détracteurs. En outre, les observateurs de l'Union africaine ont déclaré que l'élection n'était pas conforme aux normes démocratiques.

Mme Hassan a rejeté les critiques concernant son bilan en matière de droits de l'homme et a défendu la régularité de l'élection. L'année dernière, elle a ordonné une enquête sur les enlèvements signalés, mais aucune conclusion n'a été dévoilée.