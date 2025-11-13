Bienvenue sur Africanews

Tanzanie : Samia Suluhu Hassan nomme Mwigulu Nchemba Premier ministre

By Rédaction Africanews

Tanzanie

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a nommé, jeudi, Mwigulu Nchemba, un fidèle de longue date, au poste de Premier ministre, à la suite d’une élection présidentielle contestée marquée par de violents affrontements.

Le Parlement tanzanien a approuvé cette nomination à une large majorité, comme attendu, la cheffe de l’État a largement remporté le scrutin du 29 octobre dernier.

Ancien ministre des Finances, Mwigulu Nchemba a également servi aux côtés du président John Magufuli. Il a promis de « travailler avec diligence » dans ses nouvelles fonctions pour répondre aux attentes du gouvernement et de la population.

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), des centaines de personnes ont perdu la vie lors des manifestations postélectorales. Le principal parti d’opposition Chadema et plusieurs organisations de défense des droits de l'Homme avancent un bilan plus lourd, plus de 1 000 morts imputés aux forces de sécurité.

Le gouvernement tanzanien a rejeté ces chiffres, les qualifiant d’exagérés, sans pour autant publier de décompte officiel.

Au pouvoir depuis 2021, Samia Suluhu Hassan continue de faire face à de vives critiques concernant son bilan en matière de droits humains et la transparence du processus électoral. Elle a cependant défendu l’équité du scrutin et assuré que son gouvernement restait engagé en faveur de la stabilité et du développement du pays.

