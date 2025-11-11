Sénégal : le FMI requiert une gestion souveraine de la dette

Le Fonds monétaire international a déclaré mardi avoir eu des discussions avec les autorités du Sénégal au sujet de la dette du pays. Pour le FMI, il revient de manière souveraine au pays de remédier à sa « vulnérabilité importante » en matière d'endettement.

L'institution financière a gelé l'année dernière un programme d'aide financière de 1,8 milliard de dollars destiné à l'économie ouest-africaine après que le nouveau gouvernement de l'époque ait révélé l'existence de dettes cachées, estimées aujourd'hui à plus de 11 milliards de dollars.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré le week-end dernier que les responsables du Fonds poussaient à une restructuration de la dette du Sénégal, une mesure que le gouvernement ne saurait accepter selon lui, ce qui a entraîné une forte baisse des obligations internationales du pays lundi.

Une discussion sur les choix politiques auxquels le Sénégal est confronté, lors d'une mission du personnel à Dakar qui s'est terminée la semaine dernière, faisait partie du rôle du FMI qui consiste à fournir des analyses et des conseils d'experts à l'intention du gouvernement, a indiqué un porte-parole du Fonds à Reuters.

« Le choix et la nature spécifique des opérations de dette, ainsi que la décision de restructurer ou non les obligations de dette, restent une décision souveraine », a déclaré le porte-parole.

LES OBLIGATIONS POURSUIVENT LEUR RECUL RÉCENT

Les obligations internationales du Sénégal ont poursuivi leur recul mardi, bien qu'avec des marges intrajournalières plus faibles, se maintenant à leurs plus bas niveaux depuis juillet.

L'obligation 2031 a perdu 0,7 centime par rapport au dollar, pour s'établir à 71,77 centimes, tandis que l'obligation 2028 libellée en euros a perdu 0,65 centime d'euro, pour s'établir à 79, selon les données de Tradeweb.

Pour obtenir un programme de financement du Fonds, un gouvernement doit définir une feuille de route claire afin de mettre ses finances, y compris le poids de sa dette, sur une base viable.

En août, le Premier ministre Sonko a dévoilé un nouveau plan de relance économique pour le Sénégal, s'engageant à financer 90 % de l'initiative par des ressources nationales et à éviter tout endettement supplémentaire.

Le gouvernement reste toutefois confronté à une situation budgétaire précaire.

Le rejet de l'option d'une restructuration de la dette limite les choix du Sénégal, qui cherche à combler un déficit budgétaire béant et à gérer une dette estimée aujourd'hui à 132 % du PIB, a déclaré Stuart Culverhouse de Tellimer dans une note de recherche.