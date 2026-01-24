Gabon : le pays mise sur le soutien du FMI

Gabon
Le ministre des Finances et de l'Économie, Thierry Minko, a annoncé la mise en place d’un programme de croissance économique "avec le soutien" du FMI.
Il a ajouté que les discussions techniques et institutionnelles avec le Fonds s'étaient récemment intensifiées. Objectif affiché : renforcer la stabilité macroéconomique et soutenir le développement économique et social du pays.
Pour ce faire, le Gabon s’est également doté d’un budget 2026 à 9,7 milliards d'euros, avec une hausse des investissements publics et des dépenses sociales.
Le Gabon annonce également le rapatriement de 270 millions de dollars de fonds de restauration de la Gabon Oil Company.
Pour les observateurs, ces initiatives constituent aussi un message visant à rassurer la population.
Le Fonds monétaire international prévoit d'effectuer une visite de son personnel au Gabon le mois prochain dans le cadre de sa collaboration continue avec les autorités gabonaises.
Ces initiatives constituent un signal fort adressé aux marchés et aux bailleurs de fonds. Toutefois, l’annonce intervient alors que le pays est sous pression budgétaire et après avoir vu sa note souveraine être baissée. En décembre 2025, l’agence Fitch Ratings fait passer la note souveraine du pays à CCC évoquant les fortes tensions sur la trésorerie de l’État, l’accès difficile aux marchés et la hausse rapide de la dette publique.
