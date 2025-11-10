Tunisie : découverte d'un "masque phénicien" du IVe siècle

Des fouilles archéologiques menées sur le site de à Carthage en Tunisie ont permis la découverte d’un masque en marbre représentant une femme à la coiffure phénicienne.

Datant de la fin du IVe siècle, le masque est considéré comme unique en son genre et aurait été offert comme ex-voto, un présent destiné à gagner la faveur des dieux.

''Il faut surtout replacer ces nouvelles découvertes dans le contexte plus large des recherches en cours. En effet, les fouilles sur ce site se poursuivent depuis un certain temps dans le cadre d'un grand projet financé par l'Institut national du patrimoine et l'Agence pour la renaissance du patrimoine et le développement culturel, avec le soutien du ministère des Affaires culturelles. L'objectif est de poursuivre et de reprendre les fouilles, de restaurer et de mettre en valeur le site afin de le présenter sous son meilleur jour aux visiteurs tunisiens et étrangers.'', souligne Imed Ben Jerbania, Professeur de recherche archéologique et historique, Institut national du patrimoine.

Inscriptions puniques inédites, des pièces d’or du IIIe siècle et autres, figurent parmi les objets déjà découverts sur le site.

‘’Au même endroit, mais dans une couche archéologique légèrement plus ancienne datant de la fin du IVe siècle et du début du IIIe siècle avant J.-C., un objet unique a récemment été découvert : une pièce de marbre représentant uniquement la partie avant du visage d'une femme, sculptée en relief, tandis que l'arrière est creusé et concave. Cette caractéristique rappelle certains masques en argile trouvés à Carthage, ce qui indique qu'il faut procéder avec prudence et prendre le temps d'étudier l'artefact pour comprendre sa signification, sa composition et les influences qu'il véhicule, qu'elles soient orientales, grecques ou autres. Carthage était une ville ouverte, la capitale de la Méditerranée occidentale, où vivaient des peuples et des nationalités d'origines diverses. Une étude approfondie sera donc nécessaire pour déterminer si cet objet a été fabriqué à Carthage ou ailleurs.’’, affirme Imed Ben Jerbania.

Ces découvertes confirment le potentiel exceptionnel du sous-sol de Carthage et placent la Tunisie sur la carte des grands centres archéologiques de la Méditerranée.