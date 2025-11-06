Sénégal : Dakar observe la Super Lune du Castor

Les habitants de Dakar, au Sénégal, ont pu observer la super lune du castor mercredi, comme dans plusieurs endroits du monde.

La lune la plus grande et la plus brillante dans toute sa splendeur, a émerveillé les régions du globe qui ont eu la chance d'avoir un ciel dégagé.

Plus spectaculaire que les précédentes, la pleine lune de cette année fut également la plus proche de la Terre.

Un phénomène qui, selon les experts, est dû au fait que la Lune ne tourne pas autour de la Terre en suivant une orbite parfaitement circulaire, mais plutôt ovale.

Le nom « Beaver Moon » ou Lune du Castor, s'inscrit dans une longue tradition de surnoms donnés aux super lunes.

Bien qu'il existe un certain désaccord quant à l'origine de ce nom, certaines sources l'attribuent aux tribus autochtones d'Amérique du Nord qui, historiquement, posaient des pièges à castors en novembre.

La dernière super lune de l'année suivra la lune du castor de ce mois-ci et aura lieu le 4 décembre.

Des photographes du monde entier ont partagé leurs photos prises lors de leurs sorties pour immortaliser la super lune.