Mali : la France recommande à ses ressortissants de quitter le pays

Des personnes font la queue avec leurs motos dans une station-service en raison d'une pénurie de carburant à Bamako, au Mali, le mardi 7 octobre 2025 (AP Photo).   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Mali

Le ministère français des Affaires étrangères a publié, ce vendredi 7 novembre 2025, un avis invitant ses ressortissants à prévoir un départ immédiat du Mali.

Selon les autorités françaises, la situation sécuritaire se dégrade depuis plusieurs semaines, y compris dans la capitale, Bamako, et dans d’autres régions du pays.

La localité de Léré, dans le centre du Mali, a été récemment le théâtre d’attaques qui ont coûté la vie à quatorze civils maliens. Ces violences interviennent dans le contexte des actions du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, qui paralyse l’économie locale en imposant un blocus sur les importations de carburant.

France Diplomatie recommande que les départs s’effectuent par les vols commerciaux encore disponibles, et déconseille formellement les déplacements par voie terrestre, en raison des attaques fréquentes sur les routes nationales.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà annoncé l’évacuation d’une partie de leur personnel diplomatique, soulignant l’intensité et la gravité de la crise. Les autorités maliennes ont dû fermer écoles et universités, tandis que l’accès à l’électricité et aux biens essentiels demeure très limité.

