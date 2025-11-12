Mali : les entreprises turques exposent leurs armes à Bamako

Les entreprises turques ont exposé leur savoir-faire en matière d’armement d'une exposition à Bamako au Mali, alors que la Turquie et le pays d’Afrique de l’Ouest renforcent leurs relations militaires.

Fusils d'assaut, drones de surveillance, et munitions entre autres, ont été dévoilés au Parc des expositions de la capitale malienne pendant jours. Un arsenal susceptible d’intéresser l’armée malienne dans sa lutte contre les groupes djihadistes qui écument des pans du pays.

"Le gouvernement et les délégations étrangères sont beaucoup plus intéressés par les fusils d'assaut et les pistolets, parce qu'ils offrent une couverture et sont beaucoup plus importants pour la surveillance et la protection des frontières.'', a déclaré Sabri Guler, spécialiste des exportations, Hedef Defence.

Le ministre malien de la défense a mis en avant la nécessité pour son pays de diversifier des partenaires pour faire aux groupes armés. La Turquie fait partie de la liste. Alors que Bamako dénonce des puissances extérieures accusées de collusion avec les terroristes.

"Nous avons appris à mieux défendre nos intérêts, à être moins dépendants de ceux qui veulent nous imposer leur volonté et à travailler avec ceux qui sont prêts à nous respecter. C'est ce qui guide la coopération stratégique entre le Mali et la Turquie", a déclaré Sadio Camara, ministre malien de la Défense.

Le Mali a également reçu des équipements militaires de la Russie et le soutien des unités de mercenaires russes.