Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer l'accord de cessez-le-feu

Les forces de défense israéliennes ont attaqué plusieurs sites à Gaza samedi, faisant au moins 24 morts et 54 blessés, dont un grand nombre se trouve dans un état critique.

Le Hamas a publié samedi une déclaration condamnant fermement la violation continue par Israël de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

Le bureau du Premier ministre israélien a également déclaré le même jour qu’une violation de l’accord par le Hamas était à l’origine de cette riposte.

« Depuis le cessez-le-feu, le Hamas n'a pas cessé de le violer et nous agissons en conséquence. Il a tenté à plusieurs reprises de pénétrer sur notre territoire au-delà de la ligne jaune et d'attenter à la vie de nos soldats. Nous les avons contrecarrées avec une grande force et nous avons également réagi en imposant un prix très élevé. Nous avons éliminé un grand nombre de terroristes et nous avons également capturé des terroristes dans les tunnels de Rafah. Tous les propos selon lesquels 'nous devons recevoir l'approbation pour cela' d'une source ou d'une autre ne sont que des mensonges complets », a expliqué Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré avoir lancé des attaques contre le Hamas et tué cinq de ses militants de haut rang après qu'un "terroriste armé" eut pénétré dans une zone tenue par Israël et tiré sur des troupes dans le sud de la bande de Gaza.La guerre a commencé avec l'attaque menée par le Hamas contre le sud d'Israël le 7 octobre 2023, qui a tué quelque 1 200 personnes et en a pris plus de 250 en otage. Presque tous les otages ou leurs dépouilles ont été restitués dans le cadre de cessez-le-feu ou d'autres accords.

Le ministère de la santé de Gaza indique que 69 733 Palestiniens ont été tués et 170 863 blessés lors de l'offensive de représailles d'Israël.

Le bilan s'est alourdi pendant le cessez-le-feu, à la fois en raison des nouvelles frappes israéliennes et de la récupération et de l'identification des corps des personnes tuées plus tôt dans la guerre.