Décès en détention d’Anicet Ekane, figure de l’opposition camerounaise

Un panneau d'affichage numérique diffuse un message du président Paul Biya à Yaoundé, au Cameroun, le 12 septembre 2025   -  
By Rédaction Africanews

and AP

Cameroun

Anicet Ekane, âgé de 73 ans, est mort ce lundi matin alors qu’il se trouvait en détention à Yaoundé. Son avocat, Emmanuel Simh, a confirmé le décès, précisant qu’il est survenu en situation de privation de liberté. Les circonstances exactes de sa mort demeurent pour l’instant inconnues.

L’opposant avait été arrêté le 24 octobre 2025, quelques jours après l’élection présidentielle du 12 octobre, dans laquelle il avait soutenu l’opposant Issa Tchiroma Bakary. Cette position politique, interprétée par les autorités comme une incitation à l’insurrection, avait conduit à son placement en détention au Secrétariat d’État à la Défense.

Au cours de sa détention, son parti avait alerté sur la confiscation d’appareils médicaux vitaux pour sa survie, notamment un extracteur d’oxygène, restés dans son véhicule saisi par les forces de sécurité. Le MANIDEM avait dénoncé cette situation comme « gravement dangereuse » pour la santé de son président.

Figure historique de la gauche nationaliste camerounaise et héritier des luttes indépendantistes, Anicet Ekane s’était imposé comme une voix critique et constante de la scène politique nationale. Leader du MANIDEM depuis plusieurs décennies, il avait marqué les années 1990, dites « de braise », par son engagement en faveur de la démocratie et de l’indépendance.

Son décès relance le débat sur la protection des droits fondamentaux des détenus politiques et pose la question de la transparence sur les conditions de détention au Cameroun.

