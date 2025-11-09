Johannesburg : l’art au service de la revitalisation fluviale

En Afrique du Sud, les déchets récupérés dans une rivière de Johannesburg sont sublimés en œuvres d’art, dans le cadre d’un projet ambitieux de revitalisation fluviale.

Longtemps négligée, la rivière Jukskei traverse le quartier d’Alexandra comme un témoin silencieux de la pollution, des décharges illégales et de la prolifération d’espèces envahissantes. Aujourd’hui, elle est au cœur d’une initiative innovante qui allie écologie, engagement citoyen et création artistique.

Sur un tronçon de trois kilomètres, treize artistes du Alexandra River Collective ont détourné pneus, briques, troncs d’arbres et rochers extraits de la rivière pour en faire des sculptures baptisées Alexandra River Creature Series. Ces œuvres transforment un problème environnemental en trésor artistique et contribuent à sensibiliser habitants et visiteurs à l’importance de la préservation des cours d’eau.

« En traversant Alexandra, on remarque que beaucoup d’habitants rénovent leur maison. Plutôt que d’agrandir, ils construisent en hauteur et se débarrassent de gravats en les déposant dans la rivière ou sur ses berges. J’ai donc trouvé fascinante l’idée de travailler avec ce matériau : prendre les briques érodées par l’eau et les transformer en sculptures », explique Sipho Gwala, natif d’Alexandra et membre du collectif.

La Jukskei subit également les effets de changements climatiques : ses berges érodées et les troncs d’arbres flottants aggravent le risque d’inondations. Pour y remédier, SUNCASA (Scaling Urban Nature-Based Solutions for Climate Adaptation in Sub-Saharan Africa) soutient la restauration de la rivière en associant solutions basées sur la nature et mobilisation citoyenne.

Les Alexandra Water Warriors, association locale regroupant plus de 3 000 bénévoles, nettoient régulièrement la rivière depuis 2019. « Lors de cette première saison des pluies, la situation a été relativement calme. Le principal défi reste désormais les troncs d’arbres, mais nous avons prévu de les réutiliser ou de les transformer en installations artistiques », indique Paul Maluleke, cofondateur de l’association.

Phumzile Sizakele, artiste multidisciplinaire et membre de l’Alexandra River Collective, transforme les troncs extraits de la rivière Jukskei en sculptures représentant des oiseaux locaux. Ces gros morceaux de bois responsables d’inondations destructrices deviennent entre ses mains des œuvres pleines de vie. Pour cette artiste passionnée, c’est une expérience cathartique : « En sculptant, j’ai compris que cette activité avait un effet thérapeutique. Après une journée stressante, je viens ici, avec ce morceau de bois que je peux façonner, frapper ou abîmer pour en faire quelque chose de beau. »

Au-delà de l’aspect artistique, le projet a un impact concret sur l’écologie locale. Plus de 5 000 arbres ont été plantés le long de la rivière, les berges ont été réhabilitées et la biodiversité commence à se réinstaller. Les sculptures, au fil de l’eau, rappellent que même les déchets peuvent devenir des vecteurs de changement et sensibiliser la population à l’urgence écologique.