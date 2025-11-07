Bienvenue sur Africanews

Cameroun : investi pour un 8e mandat, Paul Biya appelle au calme

Le président camerounais Paul Biya prononce son discours d'investiture après avoir prêté serment pour un nouveau mandat à l'Assemblée nationale à Yaoundé, le 6 novembre 2025   -  
Copyright © africanews
Angel Ngwe/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Cameroun

Le président camerounais a appelé au calme jeudi lors de sa prestation de serment pour un huitième mandat à la tête du pays. Alors que le pays a été le théâtre des violences post-électorales, Paul Biya 92 ans, joue la carte de l’apaisement.

"J'en appelle au sens des responsabilités de chacun. Je m'adresse à tous ceux qui s'emploient à inciter à la haine et à la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale aux conséquences potentiellement dramatiques, comme on l'a vu ailleurs", a-t-il déclaré.

Reste à savoir si son message sera entendu. Sa victoire est contestée. Issa Tchiroma arrivé en deuxième position avec 35,19 % des voix, lors de l’élection du 12 octobre selon les résultats officiels, dénonce un "coup d'État constitutionnel".

