Éthiopie : les combattants du TPLF accusés de s'être emparés de six villages

Les autorités de la région Afar en Ethiopie ont accusé les combattants du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) d'avoir pénétré dans la région et de s'être emparés de six villages.

Cet incident dénoncé mercredi constitue l’un des plus graves depuis la fin de la guerre dans le nord de l'Ethiopie.

Le gouvernement régional Afar a déclaré que les forces du TPLF avaient ouvert le feu à l'arme lourde dans la zone de Tonsa du district de Megale, ciblant les communautés pastorales, et a averti qu'il "se défendrait contre toute attaque extérieure" si les assauts se poursuivaient.

Le TPLF, qui a dominé la politique éthiopienne pendant près de trois décennies avant d'être chassé du pouvoir en 2018, a affronté les troupes fédérales de 2020 à 2022 dans un conflit dévastateur qui s'est achevé par l'accord de Pretoria.

L'accord a rétabli un calme relatif, mais a laissé de profondes divisions et des tensions sporadiques dans le nord de l'Éthiopie.

Le parti s'est depuis scindé, certains membres importants formant de nouveaux mouvements politiques, notamment Getachew Reda, un ancien porte-parole du TPLF qui a servi d'administrateur intérimaire du Tigré après l'accord de paix et qui est maintenant ministre conseiller pour les affaires de l'Afrique de l'Est au sein du gouvernement fédéral.

