COP30: à Belem, des militants appellent les dirigeants à une plus grande action

Des militants de plusieurs organisations ont manifesté mercredi dans la ville brésilienne de Belem où se déroule la COP30, appelant à une plus grande action pour lutter contre le changement climatique.

Les manifestants portaient des têtes géantes représentant des dirigeants mondiaux, notamment le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, le président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer, tout en se prélassant sur des hamacs.

Organisé par les militants d’Organisation internationale de développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté, (Oxfam) près du site de la COP30, ce rassemblement incarnait l’espoir des militants pour moins de promesses et plus d'action de la part des dirigeants mondiaux.

« Que se passe-t-il dans le monde lorsque nous pensons au changement climatique ? Il semble que les gens ne réalisent pas l'urgence. Les dirigeants mondiaux font de petits pas, comme s'ils dormaient et ne voyaient pas ce qui se passe. Nous nous sommes donc dit que c'était ça. Ils dorment, font une sieste, se réveillent lentement alors que nous devons nous précipiter, nous réveiller. Il faut que ces gens se réveillent et prennent conscience de l'urgence de la crise climatique », a déclaré Viviana Santiago, directrice exécutive d'Oxfam Brésil.

Depuis 30 ans, les dirigeants mondiaux et les diplomates se réunissent lors de sessions de négociation des Nations unies pour tenter de freiner le changement climatique, mais la température de la Terre continue d'augmenter et les conditions météorologiques extrêmes s'aggravent.

Selon les experts, les engagements pris par près de 200 pays sont loin d'être suffisants et les nouveaux plans présentés cette année ne permettent guère d'accélérer les efforts de lutte contre la pollution.

Et si les chiffres ne donnent pas assez à réfléchir aux dirigeants mondiaux qui donneront le coup d'envoi de la conférence jeudi, il y a le cadre : Belem, une ville relativement pauvre située au bord d'une Amazonie affaiblie.