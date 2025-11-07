Réchauffement climatique : 2025, une année difficile pour les glaciers

Le changement climatique fait fondre des masses de glace à un rythme alarmant et la situation est loin de s’être améliorée au cours de l’année.

Un rapport publié début février a montré que les glaciers de montagne diminuent aujourd'hui deux fois plus vite qu'au début des années 2000.

Selon les chercheurs, le monde a perdu plus de 7 000 milliards de tonnes depuis 2000.

C'est en Alaska que la fonte est la plus rapide, et c'est en Europe centrale, dans les Alpes par exemple, que les glaciers les plus petits ont proportionnellement le plus régressé.

En mars, alors que les Nations unies célébraient la Journée mondiale des glaciers, l'état des masses de glace de la planète a suscité une nouvelle inquiétude, cette fois au Pakistan.

Davide Fugazza, chercheur au département des sciences et politiques environnementales de l'université de Milan, estime que : "ce que nous avons observé au fil des ans, c'est que le glacier ralentit, ce qui est le signe d'une diminution de l'apport de masse au glacier provenant des chutes de neige.”

De nouvelles recherches ont montré que même en limitant le réchauffement climatique à 1,5 °C dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, de nombreuses zones côtières densément peuplées ne seront pas protégées.

L'étude indique que l'objectif devrait plutôt être proche de 1 °C afin d'éviter la disparition des calottes polaires.

"Mais ce qui peut arriver, à mesure que le réchauffement progresse, c'est que vous aurez des étés très chauds, c'est-à-dire au-dessus du point de fusion de la glace, ce qui signifie que l'eau peut s'infiltrer dans le névé, c'est-à-dire la neige compactée qui recouvre la glace solide, et ainsi polluer les indicateurs climatiques", rappelle le professeur Thomas F. Stocker, président de la Fondation Ice Memory, Université de Berne.

Alors que la migration est déjà un sujet épineux dans le monde entier, les scientifiques affirment que l'élévation du niveau des mers rendra inévitable à l'avenir le déplacement massif des populations. En juin, l'attention s'est tournée vers la Suisse, où l'on a découvert que les glaciers en fonte étaient parsemés de trous, probablement causés par le réchauffement climatique.