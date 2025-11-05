Un Marocain condamné pour cyber arnaque et traite d'êtres humains

Mardi, un tribunal marocain a condamné un homme à cinq ans de prison et à une amende de 107 300 dollars pour traite d'êtres humains. Il s'agit du premier jugement rendu dans le pays contre une personne accusée d'avoir attiré des personnes pour les faire travailler dans un complexe frauduleux en Asie.

L'affaire concernait plusieurs jeunes Marocains qui ont déclaré avoir été attirés par une offre d'emploi en ligne promettant un bon salaire en Thaïlande. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés victimes de traite au Myanmar et contraints de travailler à plus de 14 966 kilomètres de chez eux, facilitant la fraude et les escroqueries en ligne.

L'accusé, Nabil Moafik, a nié les accusations et a qualifié la traite d'êtres humains de "crime contre l'humanité" qu'il ne commettrait jamais.

Selon les Nations unies, quelque 120 000 personnes sont piégées dans des centres d'escroquerie, et des poursuites judiciaires ont été engagées dans le monde entier pour lutter contre la traite des êtres humains. Plusieurs affaires sont en cours devant les tribunaux marocains.

À Casablanca, des victimes présentes au tribunal ont déclaré à l'Associated Press avoir été témoins de tortures et d'autres traitements dégradants dans les centres birmans. Certaines ont déclaré avoir obtenu leur libération après avoir payé des rançons en cryptomonnaie, selon des documents judiciaires fournis par les avocats.

Les procureurs ont déclaré que Moafik dirigeait un groupe Facebook aidant les immigrants marocains à s'adapter à la vie en Turquie. Il y a publié une annonce pour un poste dans un centre d'appels en Thaïlande. Une personne, Youssef Amzouz, a répondu à l'annonce. Il a été mis en contact avec un autre Marocain qui s'occupait du recrutement, a passé un entretien et a envoyé de l'argent pour acheter un billet d'avion pour la Malaisie.

Un rapport de police lu devant le tribunal indique que Moafik a présenté Amzouz à un autre Marocain qui lui a ensuite demandé de payer une rançon ou de recruter 100 autres personnes pour obtenir sa liberté.

Moafik a déclaré au juge qu'Amzouz l'avait appelé après avoir quitté le complexe frauduleux, lui disant qu'il était soigné à l'hôpital pour des blessures causées par la torture.

"Je n'étais qu'un intermédiaire. Je recevais entre 21 et 107 dollars pour chaque personne que je recrutais", a déclaré Moafik. "Je ne savais pas que tout cela allait se produire."

L'Organisation internationale pour les migrations, un organisme des Nations unies, a déclaré que les intermédiaires peuvent ignorer qu'ils participent à la traite des êtres humains, ce qui rend difficile la poursuite de ces crimes transfrontaliers.

Le procureur général a fait valoir que l'objectif de Moafik était de tirer profit du commerce de marchandises, le qualifiant d’"élément essentiel dans le crime de traite des êtres humains".

Le média local Hespress a rapporté plus tôt cette année que le ministère marocain des Affaires étrangères avait obtenu la libération de 34 citoyens victimes de traite humaine et envoyés dans des centres d'escroquerie en ligne au Myanmar. Le ministère n'a pas répondu aux questions envoyées par courriel par l'AP concernant le nombre total de Marocains concernés.