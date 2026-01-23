Mali : une amélioration de la distribution de carburant

Au Mali, l’approvisionnement en carburant reprend progressivement depuis une hausse des importations enregistrée à la mi-janvier.

1192 camions-citernes ont été mobilisés entre le 12 et le 21 janvier, acheminant près de 55 millions de litres de carburant.

Ces volumes ont permis d’alimenter les stations-services et de réduire les files d'attentes observéesà Bamako et dans plsuieurs autres centres urbains.

Les observations ont été rapportées lors de la 12ème session du cadre de concertation entre l’Etat et les groupements professionnels du secteur. des difficultés liées à la gestion des stocks et à la forte demande.

Les autorités ont souligné la nécessité de renforcer les capacités de stockage commercial notamment à l’approche du mois de ramadan, période durant laquelle la consommation est en hausse.