Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Mali : une amélioration de la distribution de carburant

Mali : une amélioration de la distribution de carburant
Des personnes font la queue avec leurs motos dans une station-service en raison d'une pénurie de carburant à Bamako, au Mali, 7 octobre 2025   -  
Copyright © africanews
AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and APA News

Mali

Au Mali, l’approvisionnement en carburant reprend progressivement depuis une hausse des importations enregistrée à la mi-janvier.

1192 camions-citernes ont été mobilisés entre le 12 et le 21 janvier, acheminant près de 55 millions de litres de carburant.

Ces volumes ont permis d’alimenter les stations-services et de réduire les files d'attentes observéesà Bamako et dans plsuieurs autres centres urbains.

Les observations ont été rapportées lors de la 12ème session du cadre de concertation entre l’Etat et les groupements professionnels du secteur. des difficultés liées à la gestion des stocks et à la forte demande.

Les autorités ont souligné la nécessité de renforcer les capacités de stockage commercial notamment à l’approche du mois de ramadan, période durant laquelle la consommation est en hausse.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.