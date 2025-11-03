Bienvenue sur Africanews

Tanzanie : des vols annulés à cause des violences post-électorales

Des passagers bloqués dorment à même le sol, à l'aéroport international de Zanzibar, en Tanzanie, le 31 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Tanzanie

Le calvaire des touristes bloqués à l’aéroport de Zanzibar en Tanzanie. De nombreux vols internationaux ont été annulés en raison des violences nées de la réélection contestée de la présidente Samia Suluhu Hassan avec plus de 97% des voix.

"Nous devons voyager de Zanzibar à Paris, mais nous ne pouvons pas parce que le vol de Zanzibar à Nairobi est annulé. Nous sommes donc coincés ici. Nous ne savons pas où loger, où dormir ce soir. Nous ne savons pas. Nous verrons bien.’’, raconte Irvine René, touriste français.

Ces infortunés n’attendent qu’une chose, le retour au bercail. Mais le climat politique demeure tendu en Tanzanie. Les autorités ont imposé un couvre-feu mercredi.

Dimanche, l’Union européenne a appelé les autorités à ''la retenue'' afin de préserver des vies. Les violences post-électorales ayant fait des centaines de morts selon l’opposition, ce que conteste le pouvoir.

