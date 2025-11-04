Tanzanie : Human Rights Watch condamne la répression violente des manifestants

Human Rights Watch a condamné, mardi, la répression violente des manifestants en Tanzanie après des élections entachées par des informations faisant état de violences généralisées.

Les manifestations se sont propagées dans tout le pays d'Afrique de l'Est au lendemain du scrutin et se sont poursuivies pendant plusieurs jours, les jeunes descendant dans les rues de Dar es-Salaam, la capitale commerciale, et ailleurs pour protester contre ce qu'ils considéraient comme des élections ni libres ni équitables.

Les forces de sécurité ont réprimé les manifestants en tirant à balles réelles et en lançant des grenades lacrymogènes, et un couvre-feu national a été décrété.

Oryem Nyeko, chercheur senior à Human Rights Watch, a déclaré qu'il était difficile d'obtenir des informations précises en raison des « blocages d'Internet ».

Selon l'opposition, jusqu'à 1 000 personnes auraient été tuées lors des affrontements post-électoraux.

Toutefois, ces chiffres restent difficiles à vérifier en raison des restrictions imposées par le gouvernement et des coupures de communication, a déclaré M. Nyeko.

Alors que l'Internet revient progressivement après six jours de coupure, M. Nyeko a déclaré que l'on aurait bientôt une image plus claire du nombre de victimes et des dégâts.

Les observateurs internationaux et les groupes de défense des droits de l'homme ont exhorté les autorités tanzaniennes à enquêter sur les abus présumés et à garantir que les responsables rendent des comptes.

Les autorités tanzaniennes n'ont pas répondu à l'affirmation selon laquelle plus de 1 000 personnes auraient trouvé la mort.