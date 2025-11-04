Tanzanie : le gouvernement restreint le partage d'images des manifestations

En Tanzanie, le gouvernement met en garde la population contre le partage de photos et de vidéos susceptibles de provoquer la panique.

C'est un message écrit envoyé à chaque utilisateur de téléphone portable qui l'annonce lundi soir, au moment où Internet revient lentement dans le pays.

Le signal avait été interrompu pendant six jours, à la suite de manifestations meurtrières qui ont débuté le jour de l'élection.

Les contrevenants aux restrictions s'exposent, selon le gouvernement, à de poursuites pour "trahison".

Une page de média social qui avait partagé des images de prétendues victimes des manifestations électorales a été très vite supprimée, après avoir fait des milliers d'abonnés en l'espace d'une journée.

Le gouvernement n'a encore publié aucun bilan officiel des troubles, mais la présidente Samia Suluhu Hassan a confirmé, lors de sa prestation de serment, qu'il y avait bien eu des pertes humaines et a exhorté les agences de sécurité à assurer un retour à la normale.

Mardi, le principal parti d'opposition a accusé les forces de sécurité d'avoir secrètement abandonné les corps de centaines de personnes tuées lors des violences qui ont choqué la région.

Dans le même temps, Human Rights Watch a condamné la répression violente des manifestants en Tanzanie et a cité des responsables du principal parti d'opposition, le Chadema, qui ont déclaré que plus de 1 000 personnes étaient mortes lors des manifestations.

L'Église catholique a également déclaré lundi que des centaines de personnes avaient trouvé la mort, mais elle n'a pas été en mesure de vérifier ou de confirmer les chiffres exacts.

La présidente Hassan s'est présentée aux élections contestées du 29 octobre, auxquelles les candidats des deux principaux partis d'opposition n'ont pas pu participer. Elle a été déclarée vainqueur avec plus de 97 % des voix, malgré une faible participation signalée par les observateurs internationaux.

Le chaos a éclaté le jour de l'élection lorsque des jeunes ont protesté contre l'exclusion des principaux partis d'opposition, et les manifestations se sont poursuivies pendant plusieurs jours, les manifestants demandant l'arrêt du décompte des voix. Les agences de sécurité ont réprimé les manifestants en tirant à balles réelles et en lançant des grenades lacrymogènes, et un couvre-feu a été décrété dans tout le pays.

Mardi, la vie reprenait lentement son cours normal dans les capitales Dar es Salaam et Dodoma, avec la réouverture des stations-service et des magasins d'alimentation et la reprise des transports publics après plusieurs jours de fermeture.

Le porte-parole du gouvernement a demandé lundi à tous les fonctionnaires de reprendre le travail, mettant ainsi fin à l'ordre de travailler à domicile qui avait été annoncé après le couvre-feu imposé le soir des élections.

Human Rights Watch a demandé mardi au gouvernement tanzanien de rendre compte de tous les décès liés aux élections, citant des tirs à bout portant signalés par plusieurs habitants.

"La réponse violente et répressive des autorités tanzaniennes aux manifestations liées aux élections compromet encore davantage la crédibilité du processus électoral", a déclaré Oryem Nyeko, chercheur principal sur l'Afrique à Human Rights Watch.

Le groupe de défense des droits de l'homme a également appelé au rétablissement complet de la connectivité Internet, affirmant que les restrictions violent le droit à la liberté d'expression et à l'accès à l'information.