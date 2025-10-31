Exactions au Soudan : les FSR déclarent avoir arrêté des suspects à El-Fasher

Les forces paramilitaires soudanaises de soutien rapide ont déclaré avoir arrêté des suspects de violations des droits de l'homme dans la ville d'El-Fasher, récemment prise, a déclaré le groupe le jeudi 30 octobre.

Les Forces de soutien rapide ont publié des images sur Telegram indiquant qu'elles avaient arrêté plusieurs combattants pour des "violations commises lors de la libération" de la ville, dont un connu sous le nom d'Abu Lulu, qui est apparu dans plusieurs vidéos TikTok où il commettait des exécutions sommaires.

La vidéo de RSF semble montrer Abu Lulu derrière des barreaux, dans ce que le groupe affirme être une prison du Darfour-Nord.

Tom Fletcher, coordinateur des secours d'urgence des Nations unies, a déclaré jeudi au Conseil de sécurité qu'il existait des "informations crédibles faisant état d'exécutions généralisées" alors que les civils tentaient de fuir El-Fasher.

"La crise soudanaise est, à la base, un échec de la protection et de notre responsabilité de faire respecter le droit international", a déclaré M. Fletcher. "Des atrocités sont commises en toute impunité... Le monde a laissé tomber une génération entière.

La RSF a annoncé avoir pris le contrôle de la ville assiégée dimanche dernier, après des "batailles féroces" avec les forces armées soudanaises.