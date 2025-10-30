Soudan : Hemetti promet une enquête sur les exactions des FSR à El-Fasher

La force paramilitaire soudanaise RSF a admis mercredi que des "violations" avaient eu lieu à El-Fasher et a déclaré que ses comités étaient dans la ville pour enquêter sur ce qui s'était passé.

Le commandant des forces de sécurité soudanaises, le général Mohammed Hamdan Dagalo, a reconnu ce qu'il a appelé des "violations" commises par ses forces.

Dans ses premiers commentaires depuis la chute d'el-Fasher, publiés sur l'application de messagerie Telegram, il a déclaré qu'une enquête avait été ouverte. Il n'a pas donné plus de détails.

Le commandant de la RSF, le général Mohammed Hamdan Dagalo, a déclaré : "Un comité d'enquête devrait commencer immédiatement à enquêter sur les violations des droits de l'homme : "Une commission d'enquête doit être mise en place immédiatement pour que tout soldat ou officier ayant commis un crime ou dépassé ses limites envers un être humain soit tenu pour responsable".

Les forces paramilitaires soudanaises ont tué des centaines de personnes, y compris des patients dans un hôpital, après s'être emparées de la ville d'El-Fasher, dans la région occidentale du Darfour, au cours du week-end, selon l'ONU, des habitants déplacés et des travailleurs humanitaires, qui ont décrit des détails poignants d'atrocités.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré dans un communiqué que les 460 patients et accompagnateurs auraient été tués à la maternité saoudienne d'el-Fasher, capitale provinciale du Darfour-Nord.

Il a déclaré que l'OMS était "consternée et profondément choquée" par ces informations.

Le réseau des médecins soudanais, un groupe médical qui suit la guerre, a déclaré que les combattants des forces de soutien rapide ont tué de sang-froid toutes les personnes qu'ils ont trouvées à l'intérieur de l'hôpital saoudien, y compris les patients, leurs compagnons et toute autre personne présente dans les salles.

Des habitants du Soudan et des travailleurs humanitaires ont révélé des détails poignants sur les atrocités commises par les Forces de soutien rapide, qui se battent depuis 2023 pour prendre le contrôle de la troisième plus grande nation d'Afrique, après s'être emparées du dernier bastion de l'armée au Darfour après plus de 500 jours de siège.